Neue Einsatzleitstelle der Polizei in Düsseldorf eingeweiht

Ein bisschen Baustaub liegt noch auf den Treppenstufen, es riecht alles noch sehr frisch in der neuen Einsatzleitstelle der Düsseldorfer Polizei, die Mittwoch (29. Januar) von NRW-Innenminister Herbert Reul und dem Düsseldorfer Polizeipräsidenten Norbert Wesseler eingeweiht wurde.

Dabei liegt der Baubeginn für die Leitstelle schon eine Weile zurück: Im Juni 2015 wurde damit im Rahmen der Sanierung und Erweiterung der ursprünglichen Liegenschaft begonnen. Denn etwas neueres, modernes musste her, vor allem die Arbeitsbedingungen sollten verbessert werden, so Polizeipräsident Wesseler. „Die Leitstelle ist 24/7 besetzt, darum ist es wichtig, dass das Drumherum stimmt.“

Baubeginn für die Leitstelle war im Juni 2015

So gibt es nicht nur jetzt eine zugfreie Klimatechnik (Kühldecke ohne Luftauslässe), sondern auch individuell verstellbare Schreibtische, mehr Platz und eine bessere Akustik. „Wenn wir voll besetzt sind, war es schon manchmal recht laut. Jetzt gibt es weniger Nebengeräusche“, berichtet Polizeihauptkommissar Dirk Lösche über die neuen, besseren Arbeitsbedingungen.

Auch der Platz macht sich bemerkbar. Standen in der alten Leitstelle rund 80 Quadratmeter zur Verfügung, erstreckt sich die neue auf gut 360 Quadratmetern – davon sind rund 200 Quadratmeter die Leitstelle, 160 noch einmal eine große Einsatzzentrale für Großlagen wie etwa Terroranschläge, Amokläufe oder Geiselnahmen.

Bau mit vielen Verzögerungen

Der Bau habe aber durchaus auch unter vielen Verzögerungen gelitten, räumt Innenminister Reul ein. So hatte unter anderem eine als unbegründet abgewiesene Vergabebeschwerde die Baustelle lahmgelegt, 2018 verschlimmerte Starkregen die Lage. Zwar befindet sich die Leitstelle seit 13. Januar im laufenden Betrieb, drumherum ist jedoch noch viel zu tun. Denn das unter Denkmalschutz stehende Düsseldorfer Polizeipräsidium von 1928 wird derzeit während des laufenden Betriebs erweitert und kernsaniert. Dennoch ist Reul auch sichtlich stolz auf die neue Leitstelle, die „eine der modernsten im ganzen Land“ ist, wie er sagt.

Info Die Kosten Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) saniert und erweitert das denkmalgeschützte Gebäude des Polizeipräsidiums am Jürgensplatz. Die reinen Baukosten als Teil dieser Gesamtinvestition wurden in einer frühen Planungsphase mit etwa 75 Millionen veranschlagt, heißt es auf der BLB-Homepage. Ende 2012 wurde dem BLB NRW für den damaligen Planungsstand eine Investitionssumme von knapp 93 Millionen Euro genehmigt. Im März 2017 hatte der BLB NRW seinem Verwaltungsrat einen Nachtrag von 63,92 Millionen Euro zur Genehmigung vorgelegt und diesen genehmigt bekommen, heißt es weiter. Die Baukosten für die Leitstelle, die ein Teil der Gesamtmaßnahme ist, betragen rund 2,2 Millionen Euro. Das gesamte Präsidium soll nach Angaben des BLB NRW Mitte 2023 fertiggestellt sein. Geplant war sie mal für Ende 2020.

Wie wichtig eine moderne Leitstelle ist, belegt auch das Arbeitspensum der Beamten. So gab es in 2019 pro Monat 30.000 Einsätze, davon 20.000 Notrufe. Das alles will gut koordiniert sein. „Die Bürger erwarten von uns, dass wir schnell helfen und vor Ort sind. Das können wir jetzt noch besser leisten. Wir wollen unsere Zahlen noch weiter verbessern“, so Wesseler. In der Leitstelle koordinieren die Beamten bis zu 70 Einsätze parallel und 400 in einer Acht-Stunden-Schicht. Bei der gestrigen Einweihung liefen parallel 69 Einsätze, zu 18 weiteren waren Beamte unterwegs.

Polizei-Seelsorger Volker Hölzdonk sprach zudem nicht nur von einer Leitstelle, sondern auch von einer „Leid-Stelle“. „Sie werden hier als erste mit dem Leid der Bevölkerung konfrontiert.“