Düsseldorf. Waldschmidt, Serdar, Klostermann, Leno und Gnabry nahmen am Sportunterricht der Viertklässler in Düsseldorf teil.

Nationalspieler besuchen Düsseldorfer Grundschule

Die 22 Kinder der Klasse 4c der Gemeinschaftsgrundschule Lörick erlebten am Donnerstagnachmittag eine große Überraschung im Sportunterricht. Gleich fünf deutsche Fußball-Nationalspieler statteten ihnen für rund 45 Minuten einen Besuch ab. Luca Waldschmidt , vom SC Freiburg, Suat Serdar, von Schalke 04, Lukas Klostermann, von RB Leipzig, Bernd Leno, vom FC Arsenal aus London und Serge Gnabry, vom FC Bayern München sind vor dem heutigen EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland im Mönchengladbacher Borussia-Park in einem Düsseldorfer Hotel untergebracht.

Fragerunde mit den Kindern

Plötzlich kamen die fünf um 12.25 Uhr durch den Vorraum der Turnhalle und schon begrüßten sie die begeisterten Viertklässler in der Halle. Sie nahmen für einige Übungen am Sportunterricht von Klassenlehrer Martin Schwarzelmüller und Sportlehrerin Daniela Schur teil und standen anschließend den Fragen von DFB-Mitarbeiter Wolfgang Stab (Teamleiter Schule) sowie denen der neugierigen Kinder Rede und Antwort.

Anfangs noch etwas zurückhaltend, Schulkinder wie Nationalspieler, wurde die Stimmung dann schlagartig locker und entspannt, als ein Junge das Alter von Bayern-Star Serge Gnabry tippte: „34!?“ Gnabry prustete vor Lachen laut los, versteckte sich verschämt hinter Sitznachbar Leno und verriet den Kindern dann grinsend sein richtiges Alter (24). Auch dass er eine Viertelstunde zuvor von einem anderen Viertklässler für Leroy Sané gehalten wurde, nahm Gnabry mit Humor. „Dass fünf Nationalspieler zu Besuch in unsere Schule kommen, ist einfach ein absolut wunderbares Erlebnis für die Kinder und die Lehrer – für uns alle“, sagte Schulleiterin Gaby Cunrady. „Ich nehme ganz stark an, dass hier darüber noch lange gesprochen wird.“

Alle Nationalspieler mögen Nutella

Bei der Gelegenheit erfuhren die Kinder auch jede Menge Geheimnisse über die Fußball-Stars. Luca Waldschmidt isst am liebsten das, was bei Oma auf den Tisch kommt. Blau ist die Lieblingsfarbe von Suat Serdar, passend zum Trikot, das er bei Schalke trägt. Lukas Klostermann hatte während der Schulzeit am meisten Spaß in der Turnhalle. Bernd Leno und Serge Gnabry sind hin und wieder an ihrer früheren Grundschule in ihrer Heimat, um dort ihre Nichte oder Cousine nach dem Unterricht abzuholen. Und allesamt essen sie tatsächlich hin und wieder Nutella.

Was ein elfmaliger Nationalspieler Viertklässlern fürs Leben raten kann? „Wir haben hier eben von Euren Hobbys wie Schwimmen, und Basketball gehört: Wenn Ihr Spaß daran habt, dann macht das weiter und geht so lange hin wie Ihr könnt. Auch wir haben immer noch Spaß am Fußball“, so Serge Gnabry. Der 23-jährige Lukas Klostermann ergänzte grinsend: „Hört auf Eure Lehrer.“