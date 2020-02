Monheim. Der geplante Linienbetrieb mit mehreren autonomen Busse in Monheim verspätete sich erneut. Der Starttermin soll jetzt „nach Karneval“ sein.

Der Start des Linienbetriebs mit autonomen Busse in Monheim verspätet sich. Das Nahverkehrsunternehmen Bahnen Monheim hat den Start erneut verschoben. Ursprünglich hatte man den 1. Februar avisiert, dann den 15. Februar. Nun soll der Linienbetrieb „nach den Karnevalstagen“ starten.

„Es sind noch weitere Testfahrten notwendig“, sagte eine Sprecherin des kommunalen Nahverkehrsbetreibers Bahnen Monheim auf Nachfrage. Der Übergang in den Linienbetrieb bedeutet laut Bahnen Monheim eine rechtliche Verpflichtung: Ein „Testbetrieb“ kann bei Schwierigkeiten ausgesetzt oder unterbrochen werden. In Monheim allerdings sollen die Busse nach einem festen Fahrplan verkehren. Das macht die Vorbereitungen so aufwändig, heißt es bei den Bahnen Monheim.

NRW-weiter Pionier mit autonomen Busse wäre Monheim ohnehin nicht: In Drolshagen im Kreis Olpe ist jetzt der erste fahrerlose Bus im Alltagsbetrieb auf Tour. Die viermonatige Testphase im Zusammenhang mit dem Projekt „SAM“ (Südwestfalen Autonom & Mobil) startete an diesem Montag, 17. Februar.

Autonome Busse haben Platz für jeweils zwölf Personen

Insgesamt sollen fünf autonome Busse mit E-Antrieb in der Monheimer Innenstadt auf einer eigens vorgesehen Linie unterwegs sein. Dazu musste auch ein gesondertes Depot mit Ladesäulen gebaut werden, obwohl das Bus-Depot der Bahnen Monheim nur wenige Minuten vom vorgesehenen Linienweg der autonomen Busse entfernt liegt. Aus rechtlichen Gründen aber dürfen die Busse ohne Fahrer nur auf ihrem Linienweg fahren; für andere Stecke müssen sie auf einen Anhänger verladen werden.

Mit der Liniennummer „A01“ sollen die selbstfahrenden Mini-Busse mit Platz für insgesamt zwölf Personen täglich von 7 bis 23 Uhr auf einer insgesamt 2,7 Kilometer kurzen Strecke in der Monheimer Innenstadt zwischen zwei Großparkplätzen und dem zentralen Busbahnhof verkehren. Sie kommen zwar ohne Fahrer aus, müssen aber von einem sogenannten Operator begleitet werden, der bei Störungen oder anderen Problemen per Fernsteuerung von Bord aus eingreift.

Linienbetrieb ist nicht ‘ohne’

Aus Sicht der Bahnen Monheim soll es sich bei dem Projekt um den bundesweit ersten tatsächlichen „Linienbetrieb“ solcher Fahrzeuge handeln; andere der auf gut zwei Dutzend geschätzten Modellprojekte bundesweit hätten dagegen mitunter den Charakter eines „Sammeltaxis“ oder verkehrten nicht oder nur zum Teil im öffentlichen Straßenraum bzw. nicht in der für einen Linienbetrieb geforderten Verbindlichkeit, heißt es bei den Bahnen Monheim.

Ob der Starttermin zum 15. Februar gehalten werden kann, war nach Aussage einer Sprecherin aber auch Ende Januar noch nicht klar. Der technische Aufwand ist hoch. Der Linienweg muss bei jedem der Fahrzeuge einzeln „eingelesen“ werden; dazu müssen die selbstfahrenden Busse jede Kleinigkeit auf und an der Strecke mithilfe von Kameras und Sensoren an Bord erfassen. Auch im Linienbetrieb muss jedes der eingesetzten Fahrzeuge an jedem Morgen vor Betriebsbeginn die gesamte Strecke ohne Fahrgäste jeweils neu abfahren.

Busse können von ihrer virtuellen Schiene nicht abweichen

Erst kurz vor Weihnachten waren die für den Linienbetrieb bestellten fünf Mini-Busse in Monheim ausgeliefert worden. Die selbstfahrenden Busse werden auf einer virtuellen Schiene unterwegs sein, von der sie nicht abweichen können. Schon kleinste Hindernisse führen deshalb zu einem Notstopp, den der Begleiter an Bord dann sozusagen entsperren muss; die Bahnen Monheim hatten über eine interne Ausschreibung mehrere Busfahrer für die „Operator“-Tätigkeit ausgebildet.

Besonders schnell werden die Busse nicht durch Monheim fahren: Ihr Tempo wird auf 17 Stundenkilometer gedrosselt. Erlaubt ist für derartige Fahrzeuge derzeit höchstens Tempo 20.

Das Projekt in Monheim wird vom Land NRW zu 90 Prozent gefördert. Insgesamt 2,1 Millionen Euro sind dafür budgetiert. Der Förderzeitraum läuft bis zum Jahr 2025. Die fünf selbstfahrenden Busse kosteten insgesamt etwa 1,5 Millionen Euro, teilten die Bahnen Monheim mit.