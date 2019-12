Düsseldorf/Monheim. In einem Gespräch in der Schlange vor dem Sparkassen-Schalter hat es gefunkt: Nun wird der Mann ohne Haare mit großen Händen und Füßen gesucht.

Monheim: Gesucht wird - Mann ohne Haare mit großen Händen und Füßen

Der erste Eindruck muss umwerfend gewesen sein: „wahnsinnig freundliche Augen und ein ganz charmantes Lächeln“. Kein Wunder also, dass eine Frau (?) nun versucht, auf einem ungewöhnlichen Weg vielleicht ihren Traummann wiederzufinden. Per Plakat-Anzeige wird nun der Unbekannte gesucht, den sie am vergangenen Freitag zwischen 15.30 und 16.15 Uhr in der Sparkassen-Filiale an der Berliner Allee in Düsseldorf traf. Gesucht wird der „Mann aus Monheim ohne Haare mit großen Händen und Füßen“.

So steht es auf dem Plakat, dass eine Facebook-Nutzerin fotografiert und in der Gruppe „Nett-Werk Düsseldorf“ geteilt hat, wo es sofort auf großen Anklang traf und schnell weiter verbreitet wurde. Für Hinweise auf den Unbekannten hat die Plakat-Erstellerin eigens eine E-Mail-Adresse eingerichtet: warteschlangenglueck@gmx.de. „Ich möchte DICH gerne wiedersehen“, schreibt sie.

Beide standen in der Filiale offenbar gemeinsam in der Schlange und unterhielten sich, als es funkte. Von dem Unbekannten ist neben dem Wohnort auch bekannt, dass er eine Schwester hat und dass Freitag der 13., der Tag, an dem die beiden sich trafen, sein Glückstag ist. Der Mann trug an diesem Tag eine blaue Handwerker-Jacke und schwarze Lederschuhe. Dass die „über und über mit weißer Farbe bekleckert waren“, schmälerte den guten Gesamt-Eindruck offenbar nicht.