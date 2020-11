Mehr Beratungen wegen häuslicher Gewalt in Düsseldorf

Seit 1999 ist der 25. November von den Vereinten Nationen ausgerufene Gedenktag an die Opfer von Gewalt an Frauen auch ein Aufruf zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen. Denn laut aktuellen BKA-Zahlen stirbt jeden dritten Tag in Deutschland eine Frau durch die Hand ihre (Ex-)Partners. Wie aktuell das Thema der häuslichen Gewalt gerade in Corona-Zeiten ist, weiß man auch in der Frauenberatungsstelle in Düsseldorf.

854 Frauen suchten die persönliche Beratung

So haben im vergangenen Jahr 854 betroffene Frauen eine persönliche Beratung bei der Beratungsstelle oder in den Frauenhäusern in Anspruch genommen, davor waren es 834. Hinzukommen 1671 telefonische Kontakte, so Luzia Kleene von der Beratungsstelle. „Viele dieser Frauen, etwa zwei Drittel, leben in Familien mit Kindern“, so Kleene. Diese rücken immer mehr in den Mittelpunkt.

Hinzu kommen auch Meldungen über häusliche Gewalt von der Polizei Düsseldorf, 2019 waren das rund 1400. Dabei fällt auf – im Gegensatz zu anderen Bundesländern – sind diese Anzeigen durch die Polizei in NRW um 20 Prozent zurückgegangen. Woran das liegt, weiß man in der Beratungsstelle nicht, man könne das auch so nicht direkt bestätigen. „Insgesamt haben wir nicht mehr Anfragen bei uns festgestellt. Was wir jedoch festgestellt haben ist, dass die Anfragen bei Belästigungen im öffentlichen Straßenraum zurückgegangen sind – dafür gibt es aber mehr Gesprächsbedarf bei häuslicher Gewalt“, so Kleene. Gleichwohl müssen sich die Frauen aber erst einmal trauen und die Angebote annehmen – der Zugang über die Beratungsstelle falle vielen leichter als über die Polizei.

Frauenhäusern in der Pandemie gefordert

Auch bei den Frauenhäusern ist man in dieser Krise stark gefordert. „Frauengewaltschutz muss auch in Pandemiezeiten gewährleistet werden“, erklärt Silvia Röck, Leiterin des Internationalen Frauenhauses der Awo Düsseldorf. Doch natürlich muss auch innerhalb der Häuser der Schutz vor Corona gewährleistet werden. „Wir fordern eine sofortige und kostenlose Testung vor der Aufnahme im Frauenhaus, um Infektionen des Teams und der anderen Bewohnerinnen zu vermeiden.“

Während der Wartezeit auf das Testergebnis müsse eine Möglichkeit geschaffen werden, um die Frauen und Kinder sicher unterzubringen. Das bedeute auch, dass eine qualifizierte Betreuung außerhalb des Frauenhauses zusätzlich finanziert werde.

Mehr Personal benötigt

Der steigende Arbeitsaufwand erfordere personelle Ressourcen, so Silvia Röck. Durch die Herausforderungen, die die Pandemie mit sich bringt, müssten die Arbeitsabläufe umstrukturiert werden. Dies führe zu deutlichem Mehraufwand. „Wir bräuchten einfach mehr Personal, um unsere Arbeit in Corona-Zeiten sicherzustellen“, so Röck weiter. Für Frauen und ihre mitbetroffenen Kinder sei es gerade in diesen Zeiten wichtig zu wissen, dass Beratung, Schutz und Hilfe jederzeit garantiert würden.

Um noch einmal besonders auf das Thema aufmerksam zu machen, haben die Frauenberatungsstelle in Kooperation mit den beiden Düsseldorfer Frauenhäusern „Anna spricht“ ins Leben gerufen. In dieser fiktiven Geschichte erzählt „Anna“ ihre Geschichte und bekommt zwischendrin immer wieder Rat von Expertinnen. Ihre Geschichte soll anderen Betroffenen Mut machen und ihnen eine Stimme geben.

Den Film „Anna spricht“ gibt’s online auf www.frauenberatungsstelle.de/