Martin Schläpfers letzte Produktion ist gestrichen

Martin Schläpfer, künstlerischer Direktor des Balletts der Deutschen Oper am Rhein, wechselt zur neuen Spielzeit 2020/2021 nach Wien. Seine aktuelle Produktion in Düsseldorf wurde jetzt wegen der Corona-Krise abgesagt.

Düsseldorf/Duisburg. Die Deutsche Oper am Rhein sagt bis 31. Mai alle Aufführungen in ihren Spielstätten Düsseldorf und Duisburg wegen der Corona-Krsie ab.

Nach Absprache mit den kommunalen Verantwortlichen sagt die Deutsche Oper am Rhein weitere Vorstellungen in ihren Spielstätten Düsseldorf und Duisburg vorerst bis zum 31. Mai ab. Neben zahlreichen Repertoirevorstellungen betrifft das auch die beiden letzten für diese Spielzeit geplanten Premieren: Das Ballettprogramm „b.44“, das die letzte Produktion des Balletts am Rhein unter der Leitung von Martin Schläpfer und Remus Şucheană gewesen wäre, fällt aus. Schläpfer wird in der neuen Spielzeit neuer Direktor des Wiener Staatsballetts, der Compagnie der Wiener Staatsoper und der Volksoper Wien. Die für den 29. Mai geplante Opern-Premiere von Verdis „Macbeth“ wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. In Absprache mit dem Freundeskreis der Deutschen Oper am Rhein wird überdies die Opern-Gala am 19. Juni abgesagt.

Verzicht auf die Arbeit von Oper und Ballett

„Der Kampf gegen das Corona-Virus ist längst noch nicht vorbei“, sagt Generalintendant Christoph Meyer. „Die Politik hat in diesen Tagen unmissverständlich klar gemacht: Auch wenn die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus erste Erfolge zeigen und einzelne Restriktionen im öffentlichen Leben gelockert werden können, so werden wir dennoch in den nächsten Wochen auf vieles von dem verzichten müssen, was den Alltag lebenswert macht. Unsere künstlerische Arbeit in Oper und Ballett gehört leider dazu.“

Oper stellt Online-Angebote bereit

Um auch während der Corona-Pause mit ihrem Publikum im Kontakt zu bleiben, stellt die Deutsche Oper am Rhein auf ihrer Website und in den Sozialen Medien ein umfangreiches Online-Angebot zur Verfügung. Überregionale Beachtung verzeichnet beispielsweise der „Ring“-Talk von Generalmusikdirektor Axel Kober und Spielleiter Dorian Dreher, die während der Ostertage wegen der Absage des „Ring“-Zyklus‘ mit ihrer digitalen Talkshow für ein kleines Ersatzprogramm gesorgt haben. Wegen des großen Interesses stellen sie sich in einer fünften Folge ab Mittwoch, 22. April, den Fragen des Publikums.

Kostenloses Streaming-Angebot

Zum kostenlosen Streaming-Angebot der Deutschen Oper am Rhein gehören darüber hinaus Aufzeichnungen von Opern- und Ballettaufführungen der Deutschen Oper. Online sind derzeit Martin Schläpfers Ballett „Schwanensee“ und Georg Friedrich Händels Barockjuwel „Xerxes“ in der Inszenierung von Stefan Herheim. Weitere Aufzeichnungen werden folgen. (red)