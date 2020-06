Düsselland Düsseldorf: Manni Breuckmann am Mikrofon vom Musik-Express

Düsseldorf. Fußball-Reporter Manfred „Manni“ Breuckmann hatte Spaß auf dem Rummel – als Anpreiser zog er mit flotten Sprüchen die Leute in den Musik-Express.

Als Zehnjähriger träumte er davon, Kartenverkäufer auf der Kirmes zu werden. Am liebsten an der Raupe. Knapp 60 Jahre später konnte Oscar Bruch jun., Veranstalter des Freizeitparks Düsselland auf dem Düsseldorfer Messe-Gelände, dem ehemaligen Fußball-Reporter Manni Breuckmann diesen Wunsch fast erfüllen. Er engagierte den 69-Jährigen als Rekommandeur, also Anpreiser für ein Fahrgeschäft.

Ein Spruch nach dem anderen

Manni Breuckmann hatte Spaß im Kassenhäuschen vom Musik-Express. Foto: Anne Orthen

Zwar war es nicht die Raupe, dafür aber der Musik-Express von Josef „Bubi“ Schoeneseifen. Das Fahrgeschäft, eines von 20 auf dem Messe-Gelände, hat aber viel Ähnlichkeit mit der Raupe, besitzt zwar kein Dach, dafür aber einen Tunnel. „Und ein bisschen schneller ist es auch“, sagt Schoeneseifen. So zog Breuckmann am Wochenende in die kleine, klimatisierte Kabine und ließ einen Spruch nach dem anderen los, wollte sogar die Besucher animieren, rückwärts zu fahren. Ein Gaudi für alle – für Manni Breuckmann und für die Düsselland-Besucher...

Auch Lose hat Manni schon verkauft

Als der Spaß vorbei war, erklärte Breuckmann, dass er nicht ganz unerfahren in Sachen Jahrmarkt sei. Schon vor 30 Jahren habe er für den Hörfunk die Leute animiert, Lose zu kaufen – bei Schausteller Dieter Wilmering. Und der steht mit seiner Losbude „Glücksprinz“ im Düsselland nur wenige Meter vom Musik-Express entfernt. Logisch, dass die beiden Erinnerungen austauschten.

Tickets jetzt auch an der Tageskasse

Übrigens: Ab sofort sind gibt es auch Tageskassen am Haupteingang. Die Tickets für Düsselland müssen also nicht mehr nur online gebucht werden. www.duesselland.de