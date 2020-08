In Düsseldorf ist ein 52-Jähriger mit einem Messer tödlich verletzt worden.

Totschlag Messerattacke in Düsseldorf: Mann stirbt in eigener Wohnung

Düsseldorf. In Düsseldorf-.Eller ist am Freitagabend ein Mann tödlich mit einem Messer verletzt worden. Unter Tatverdacht steht sein 47-jähriger Mitbewohner.

Festnahme nach tödlicher Messerattacke im Düsseldorfer Stadtteil Eller: Nachdem am späten Freitagabend ein 52-Jähriger durch seinen 47 Jahre alten Mitbewohner mit einem Messer in einer Wohnung in Eller tödlich verletzt wurde, ermitteln nun die Staatsanwaltschaft und die Düsseldorfer Polizei wegen des Verdachts des Totschlags.

Gegen 23 Uhr wurden die Beamten über eine schwer verletzte Person in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schweidnitzer Straße informiert. Bei Eintreffen fanden die Polizisten einen leblos am Boden liegenden Mann vor, der äußere Verletzungen aufwies. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte blieben erfolglos.

Messerattacke in Düsseldorf: Verdächtiger festgenommen

Ermittlungen führten die Beamten zu einem 47 Jahre alten Tatverdächtigen aus Litauen, der mit dem Verstorbenen und vier weiteren Männern in der Wohnung gelebt haben soll. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittler der eingerichteten Mordkommission haben bereits mehrere Zeugen vernommen. (red)

