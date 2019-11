Polizei Mann wird in Düsseldorf von Straßenbahn erfasst und stirbt

Düsseldorf. Ein 79-jähriger Mann ist am Montagvormittag an einer Haltestelle in Düsseldorf von einer Straßenbahn erfasst und getötet worden.

Ein 79-jähriger Mann ist am Montagvormittag von einer Straßenbahn in Düsseldorf erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Suizid aus.

Bottrop Hilfe bei Depressionen und Suizid-Gedanken Wir berichten in der Regel nicht über Suizide, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben – außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Falls Sie Suizid-Gedanken haben oder jemanden kennen, der Suizid-Gedanken hat, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge: 0800/1110111 oder 0800/1110222. Die Anrufe sind kostenlos, die Nummern sind rund um die Uhr zu erreichen. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe bietet im Internet einen Selbsttest, Wissen und Adressen zum Thema Depression an. Im Online-Forum können sich Betroffene und Angehörige austauschen. Für Jugendliche gibt es ein eigenes Forum.

Zu dem Vorfall kam es laut Rheinbahn und Polizei im Bereich des Heerdter Krankenhauses gegen 10.45 Uhr. Der Senior war von einem in Richtung Handweiser fahrenden Zug der Linie U 75 erfasst worden, schreibt die Polizei am Montagnachmittag. Der Schienenverkehr war bis 12.40 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (red)