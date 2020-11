Längere Winterferien: Viel Zuspruch für Laschets Vorschlag

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat eine Verlängerung der Winterschulferien im einwohnerstärksten Bundesland wegen der Corona-Pandemie ins Spiel gebracht. Demnach könnten die Ferien zwei Tage früher, also am Montag, 21. Dezember, starten. Die Landesregierung werde das mit Verbänden erörtern, sagte Laschet gegenüber dem WDR. Auch gibt es bereits Überlegungen, wann die fehlenden Schultage nachgeholt werden könnten – und zwar an Karneval. In Düsseldorf findet die Idee durchaus Anklang.

GEW Düsseldorf begrüßt den Vorschlag

„Diese zwei Tage wegfallen zu lassen, sind eine richtige Überlegung“, so Sylvia Burkert vom Leitungsteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Düsseldorf. Gerade auch, weil Heiligabend in diesem Jahr auf einen Donnerstag fällt und am 23. Dezember ohnehin die Ferien beginnen, sei es eine gute Überlegung, zusätzlich noch den Montag und Dienstag freizugeben. „Das wäre für alle ein Segen“, so Burkert.

Wenn sich die Pandemie weiter verschlimmert, müsse es andere Lösungen geben – wie etwa die Klassengrößen zu halbieren, um Unterricht sicher zu ermöglichen, so Burkert weiter. Dazu soll es gemeinsam mit dem DGB Düsseldorf und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche nächsten Donnerstag Gespräche geben, um zu sehen „was an Schulen unbedingt getan werden muss“. Denn momentan nehme dort das Infektionsgeschehen zu. Das liege aber auch an den Wegen zur Schule, dicht gedrängt in Bussen oder an Haltestellen. Zudem tagt nächsten Dienstag der Schulausschuss.

Einige Eltern sind besorgt

Für die Düsseldorferin Andrea Heck, Landesvorsitzende des Elternverein NRW mit Sitz in Düsseldorf, ist das Thema nicht neu. Bereits vor gut einem Monat wurde dies bereits einmal debattiert – damals wurde es unter anderem von Hamburger Unionspolitikern angestoßen. Damals war jedoch die Rede davon, die Winterferien deutlich zu verlängern. Den neuen Vorschlag findet sie indes „prinzipiell gut“. „Wenn man ehrlich ist, wird in den letzten zwei Tagen vor den Ferien inhaltlich nicht mehr allzu viel in den Schulen gemacht“, so Heck.

Dennoch seien einige Eltern besorgt, gerade von Abiturienten, weil diese schon viel Unterricht verpasst hätten. Daher sei die Lösung, die Tage an den Karnevalstagen nachzuholen nicht verkehrt.

Nicht alle Probleme werden damit gelöst

Der Schulleiter der Dieter-Forte-Gesamtschule, Jürgen Weitz, kann sich diese Lösung ebenfalls gut vorstellen. Sollten Kinder an diesen zwei Tagen von ihren Eltern nicht zuhause betreut werden können, gebe es zudem die Möglichkeit wieder eine Art Notbetrieb einzuführen. Das habe man schon einmal gut hinbekommen, so Weitz.

Gabriella Lorusso, Lehrerin an der Städtischen Gesamtschule Stettiner Straße, sagt zudem, dass die ursprüngliche Idee von einer Schülerin gekommen sei. Die Idee dahinter sei bei ihr gewesen, dass man so fünf Tage isoliert sein kann und dann Weihnachten doch die Großeltern besuchen könne. Das sei eine bemerkenswerte Überlegung gewesen, so Lorusso, die den Vorschlag ebenfalls gut findet. Sie verweist aber auch darauf, dass sich dadurch das eigentliche Problem nicht löst – die zu vollen Klassenräume.