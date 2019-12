Travestie-Show: Kommt bald ein neues Theater für Düsseldorf?

Er ist ein hübscher junger Mann: Sportlich, gepflegt, flotter Kurzhaarschnitt, modisch gekleidet. Der Typ, auf den Mädels stehen. Doch in ein solches verwandelt sich der 20-Jährige selbst. Mehrmals in der Woche. Bei eigenen Shows. Oder bei Auftritten, für die er für Events gebucht wird. Dario ist Travestie-Künstler. Der jüngste in Düsseldorf und in der Region. Und ein erfolgreicher dazu. Mit seiner Kunstfigur „Dyana Dyamond“ hat er sich längst einen Namen gemacht. Erst in seinem Heimat-Stadtteil Gerresheim, dann in Düsseldorf – und nun längst über die Stadt hinaus.

Jetzt singt Dario auch Sänger der KG Regenbogen Bei seinen Shows singt Dario Naunheim nicht live, sondern auf Playback. Jetzt jedoch wird er auch als Sänger bekannt. Die KG Regenbogen, größter Düsseldorfer Karnevalsverein und größte schwul-lesbische Karnevalsgesellschaft Deutschlands, hat ihn für ihr diesjähriges Mottolied als Sänger verpflichtet. Im November präsentierte Dario Naunheim Candyland. Zwölf Auftritte gab es mit der KG Regenbogen schon, 54 folgen bis Karneval. Entdeckt wurde Dario von Regenbogen-Präsident Andreas Mauska. Der moderierte eine Veranstaltung, bei der Dario als Dyana auftrat, und war begeistert von dem jungen Gerresheimer. Als Sänger ist er als Dario unterwegs, nicht als Dyana. (gömi)

Vom Begriff Travestie hält Dario nicht so viel. Das, so findet er, hat irgendwie ein komisches Image. „Ich finde den Begriff Verwandlungskünstler viel besser“, erzählt Dario. In den zweieinhalbstündigen Shows hat er als Dyana 13 Kostüm-Wechsel, wechselt 30 Mal die Perücken. Das alles geht rasant, davon lebt Dyanas Show. „Den schnellsten Kostümwechsel schaffe ich in weniger als zwölf Sekunden“, erzählt er stolz.

Ein Kleiderschrank mit 82 Kleidern, 24 Paar Schuhen und 100 Perücken

Daheim in Gerresheim, in seinem Reich im elterlichen Haus, sieht es aus wie bei einem Künstler: Eine große verspiegelte Wand, vor der der gelernte Tanz- und Schauspiel-Therapeut täglich probt und Sport macht, Ständer mit 82 Kleidern, 24 Paar Schuhe, 100 Perücken. Die Kleider macht Dario selbst. Klar, dass dazu viel Glitzer und Bling-Bling gehört: „Ich liebe alles was glitzert...“ Und so muss es in seiner Show eben funkeln und glänzen.

Dario Naunheim liebt seinen Stadtteil Gerresheim. Foto: Götz Middeldorf

Die erste Show startete Dario am 29. Juni 2016 in der Gerresheimer Gaststätte Schönau. 100 Leute waren da, sahen sein damals noch einstündiges Programm. Vor allem Ur-Gerresheimer waren da. Leute, die mit Travestie eher nicht so viel zu tun haben. „Für mich war dieser Auftritt ein Befreiungsschlag“, erzählt der junge Mann, der bei der Abschlussfeier in der Schule auf den Geschmack gekommen ist: Mädchen als Jungs, Jungs als Mädchen, lautetet das Motto. Das war vor vier Jahren. Seit dem hatte Dario ein neues Hobby. Zeitungen haben schon über ihn berichtet. Auch die NRZ. Fernseh-Sender brachten Reportagen. RTL, Sat1, WDR. Als junger, gar der jüngste Travestie-Künstler, war er interessant für das breite Publikum. Darios Bekanntheit stieg dadurch.

Mittlerweile ist sein Hobby zum Vollzeit-Job geworden

Und deswegen stimmt das heute mit dem „Hobby“ nicht mehr. Dario Naunheim hat aus seiner Liebe zum Verkleiden, aus dem Spaß, sich zu verwandeln, seinen Beruf gemacht. Mit 20 Jahren lebt er von der Travestie und seinen Auftritten. Eigene Shows präsentierte er bisher mehrmals pro Jahr in der Aula der Alfred-Herrhausen-Schule in Vennhausen.

Doch das reicht ihm nicht mehr. Dario will mehr. Seinen Traum, den er zum Jahresabschluss hat, möchte er sich endlich erfüllen. Und das ziemlich schnell: Ein eigenes Theater. Eine Spielstätte, wo er seine Shows präsentieren kann, eine Location für ihn, die ihm auch Platz bietet für seine Kostüme, Boxen und Lichtanlagen. Das lagert derzeit noch alles bei ihm Zuhause. „Am liebsten in Düsseldorf“, möchte Dario seine künftige Spielstätte. Noch lieber in Gerresheim, dem Stadtteil, wo er geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, wo er immer noch so gerne lebt.

Dario Naunheim als Travestiekünstler Dyana Dyamond. Foto: Dario Naunheim

Nach Räumen für seinen Theater-Traum hat er schon gesucht, sich Locations angeschaut. „Es gibt schon tolle Sachen“, sagt Dario. Doch sein Traum wird teuer. Es gibt hohe behördliche Auflagen, Umbauarbeiten müssen bezahlt werden. Doch Dario lässt sich von nichts unterkriegen, sucht weiter, bis er sich seinen Traum erfüllt hat.

Dario will anderen Künstlern eine Bühne bieten

Und dabei geht es nicht nur um seine eigene Person und seine Fantasiefigur Dyana Dyamond. Denn es soll vor allem auch eine Location sein für andere Künstler, wie Dario betont. „Ich möchte auch anderen Künstlern ein Forum bieten.“ Schon heute bindet er in seinen Shows anderen Künstler ein. Egal, ob sie singen oder tanzen, Akrobatik machen oder zaubern oder ganz andere Sachen zu bieten haben: „Wir haben so viele talentierte Künstler, junge und alte. Doch viele schaffen es nicht. Denen möchte ich ein Sprungbrett bieten.“ Und zwar Künstlern, abseits der Travestie.

Der Düsseldorfer Travestiekünstler Dario Naunheim (rechts) mit Kult-Dragqueen Olivia Jones in Hamburg. Foto: Dario Naunheim

Wie es in einer eigenen Location so abgeht, das hat der junge Düsseldorfer vor zwei Jahren in Hamburg erlebt. Bei der kultigen Dragqueen Oliva Jones. Die hat an der berühmt-berüchtigten Reeperbahn mehrere Lokale, bietet dort Shows – und hatte Dario mit einem Anruf an seinem 18. Geburtstag zu einem Praktikum nach Hamburg eingeladen. Dario ist stolz darauf, dass er der erste Praktikant überhaupt bei Oliva Jones gewesen ist und hat heute noch Kontakt zu ihr.

Was Dario allerdings wichtig ist: Er ist keine Dragqueen, er ist Verwandlungskünstler. „Dragqueens bleiben den ganzen Abend über eine Figur, ich verwandel mich immer wieder“, klärt der junge Mann die Menschen auf, die nicht so die Unterschiede kennen. Und Dario würde auch nicht wie Dragqueens in ihrem Outfit abends ausgehen und Party machen. Dafür, so sagt er, sei er doch zu gerne Junge.

Wochenend-Beziehung – Darios Freund wohnt in London

Privat ist Dario seit vier Jahren glücklich mit seinem Freund Lou zusammen. Der ist auch 20, kommt auch aus Gerresheim. Die Jungs haben sich kennengelernt in der Schule. Derzeit führen Dario und Lou eine Wochenende-Beziehung: „Lou studiert in London Modedesign.“ Wenn es von den Auftritten passt, fliegt Dario am Wochenende nach London oder Lou kommt nach Düsseldorf. Schon jetzt freut sich Dario aufs Frühjahr: „Im März ist Lou fertig, kommt dann wieder zurück nach Deutschland.“ Und dann, so ist es geplant, gibt es die erste eigene Wohnung. Die erste eigene mit seinem Freund, mit seiner „Liebe des Lebens“, wie er gestern noch bei Instagram gepostet hat.

Kontakt zu Dario unter 0162/6187770 oder www.facebook.com/Travestiedyanadiamond