Sicherheit Kötter Security will Team in Düsseldorf erweitern

Düsseldorf. Kötter Security will sein Düsseldorfer Team um mehr als 100 Mitarbeiter aufstocken. Im Bereich der Museumsdienste soll mehr eingestellt werden.

Das Essener Unternehmen Kötter Security plant trotz aktueller Corona-Krise, sein Düsseldorfer Team um mehr als 100 Mitarbeiter aufzustocken. Die Beschäftigtenzahl im Bereich der klassischen Sicherheitsdienstleistungen soll damit bis Jahresende auf über 550 ansteigen, teilte Kötter am Montag mit. Die Neueinstellungen sind vorgesehen für Sicherheitsdienstleistungen in der Industrie (etwa Werkschutz in der Chemieindustrie) sowie für Museumsdienste. Bei letzteren übernimmt das Sicherheitsper­sonal unter anderem die Lenkung der Besucherströme sowie die Aufsicht in den Ausstellungsbereichen und Kassendienste.

Schlagzeilen wegen Rückzug am Flughafen

Kötter machte zuletzt Schlagzeilen, weil der für Passagierkontrollen am Düsseldorfer Flughafen zuständige Tochterfirma „Kötter Aviation Security“ den Vertrag mit dem Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums vorzeitig zum 31. Mai auflöste.