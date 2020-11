Kiosk-Raub: Kassierer mit Schusswaffe bedroht

Oberbilk. Bei einem Raub in Oberbilk ist ein Kassierer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bei einem Raub in einem Kiosk an der Volksgartenstraße in Oberbilk ist der Kassierer leicht verletzt worden. Drei maskierte Täter hatten ihn mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei betraten die maskierten Männer am Samstag gegen 21.45 Uhr den Kiosk. Einer der Täter forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld und schlug dann unvermittelt auf den Verkäufer ein. Ein weiterer verletzte ihn mit einem Elektroschocker. Mit dem Geld flüchteten sie Richtung Emmastraße.

Täterbeschreibung: Es soll sich um drei Männer zwischen 20 und 25 Jahre, zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß und mit normaler Statur handeln. Sie waren dunkel gekleidet, trugen schwarze Kapuzenpullover und Maske. Einer hatte eine schwarze Schusswaffe mit, ein anderer Mann einen Elektroschocker. Hinweise an das Kriminalkommissariat 13 unter 0211/8700.