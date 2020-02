Düsseldorf. Zu Karneval steht Düsseldorf Kopf. Wir zeigen in unserer großen Übersicht, was bis Rosenmontag und Aschermittwoch in der Landeshauptstadt los.

Karneval in Düsseldorf: Alle Infos zu Zügen und Terminen

Die Narrenhochburg Düsseldorf bereitet sich wieder auf die Zeit des Jahres schlechthin vor. Jeden Februar herrscht Ausnahmezustand in der Landeshauptstadt, denn die heimischen Narren und Touristen kriegen vom bunten Treiben einfach nicht genug.

Einige Veranstaltungen starten bereits. Also Kostüm an und losziehen! Wir geben eine Übersicht zu den Höhepunkten und Traditionsveranstaltungen für Kinder und Erwachsene. Was im Schnapsjahr 2020 alles beim Düsseldorfer Karneval los ist:

Sitzungskarneval, 1. Februar:

Die Sitzungsparty des KG Regenbogen steigt ab 19 Uhr im Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße. Willkommen sind Feierwütige jeglicher Orientierung zu ausgelassener Partystimmung. Die Veranstalter versprechen, dass es niemanden wirklich in den Stühlen halten wird. Deshalb sei der Begriff Sitzung gar nicht so passend. Das Programm wird bunt, schrill – ein Mix aus Show, tanz und Musik. Erwartete werden über 1000 Gäste. Eintrittskarten können unter der Nummer 0211/60160869 und im Internet bestellt werden.

Zur Großen Jubiläumssitzung lädt die KG Stachelditzges ab 20 Uhr in den Henkelsaal an der Ratinger Straße ein. Ihre vier mal elf Jahre feiert die Karnevalsgesellschaft in diesem Jahr mit Programmhighlights wie Chicken Skin, Bruce Kapusta, Tebe und Leiste und dem Prinzenpaar der Landeshauptstadt. Tickets für die Jubiläumsveranstaltung gibt es unter der Telefonnummer 0211/7332552 und im Netz.

Sitzungskarneval, 2. Februar:

Um 17 Uhr startet die KakaJu-Sitzung im Radschlägersaal der Rheinterrasse. Die Karnevalsfreunde der Katholischen Jugend Düsseldorf haben wieder ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Unter anderem mit dabei: Die Kindertanzgarde, das Düsseldorfer Prinzenpaar, Perle vom Rosenkranz, Michael Hermes und Jürgen Hilger. Karten sind erhältlich unter der Nummer 0211/3119562 und über die Homepage.

Sitzungskarneval, 8. Februar:

Karneval mal anders: Bei der Straßenbahn-Sitzung fahren die Gäste zusammen mit dem Hoppeditz Wache e.V. ab 13.10 Uhr mit einem historischen Zug der Rheinbahn. Vom Hauptbahnhof aus geht es durch die Stadt. Natürlich ist ein Kostüm auf der Fahrt Pflicht. Kartenbestellung unter der Nummer 0211/59802129 und online.

Im Radschlägersaal in der Rheinterrasse hält die DKG Weissfräcke ihre Prunksitzung ab. Neben dem Prinzenpaar werden ab 19 Uhr Spitzenkräfte des rheinischen Karnevals erwartet wie Christian Pape, die Swinging Funfares, Luftflotte und viele weitere. Außerdem soll eine bekannte Persönlichkeit die Närrische Reifeprüfung ablegen. Karten können beim DKG Kartenservice unter der Nummer 0211/60160863 sowie online bestellt werden.

Sitzungskarneval, 20. Februar:

Plätze zur Schrottgala im Brauhaus Uerige in der Altstadt gibt es vor Ort. Sitzplätze zum Event ab 20 Uhr gibt es für 30 Euro, Stehplätze bereits für 20 Euro direkt im Brauhaus.

Karnevalssamstag, 22. Februar:

Der beliebte Kinder- und Jugendzug des Comitee Düsseldorfer Carneval geht um 14 Uhr vom Schulhof des Görres-Gymnasiums wieder an den Start – selbstverständlich ist das Mitlaufen kostenlos. Beim Sessions-Highlight ziehen Kinder und Jugendliche aus Vereinen, Schulen und Kindergärten durch die Stadt und zeigen, welche Kostüme sie dieses Jahr so tragen.

Die KG Närrische Lohhauser beginnen den 11. Lohhauser Veedelszoch mit anschließendem Biwak um 12.11 Uhr auf dem Schützenplatz Lohhausen. Das Jubiläum von ein mal elf Jahre soll gebührend gefeiert werden. Der Verein sorgt für Essen und Trinken und hat Überraschungen angekündigt. Der Eintritt ist frei.

Seit 2012 findet der Tunte Lauf der KG Regenbogen in der Nachtresidenz statt. Auch wieder in diesem Jahr. Los geht es ab 17.11 Uhr. Dann laufen die Tunten – die Hauptakteure – im Saal der Nachtresidenz über einen Laufsteg und präsentieren ihre Kostüme und Talente. Die Runden werden bis in die letzte Reihe per Großleinwand übertragen. Die Jury begutachtet jeden Zentimeter und ist für ihre bitterbösen Bewertungen bekannt. Karten gibt es online.

Auf der Rheinterasse wird am Karnevalssamstag ab 19 Uhr der Böse Buben Ball ausgetragen. Karten für die Kostümparty des Prinzenclub Düsseldorf gibt es bei Düsseldorf Tourismus, Ticketshop Stockum, Rheinterrasse Düsseldorf, Brauerei im Füchschen, Hollmann Presse in den Schadow Arcaden, Ticketshop Kautz und Buch in Bilk sowie online.

Umzüge am Karnevalssonntag, 23. Februar:

Um 11.11 Uhr sind die Narren auf dem Gerresheimer Veedelszoch auf den Gerresheimer Straßen unterwegs. Der Spaß von der Saubande Förderkreis Gerresheimer Veedelzoch ist kostenlos.

Das Kö-Treiben auf der Königsallee beginnt um 11 Uhr. Erwartet werden die kostümierten Jecken wieder zu Tausenden – mit Kind, Kegel und Bollerwagen. Das Comitee Düsseldorfer Carneval e.V. erhebt keinen Eintritt.

Unter dem Motto „Eller dreht am Rad“ startet um 14.11 der Veedels Zoch der Interessengemeinschaft Veedels-Zoch Eller. Es geht über die Schlesische Straße, Riesholzer Straße, Zepplinstraße und Gumbertstraße hinter der S-Bahn-Brücke auf den Gertrudisplatz.

Die Niederkassler Tonnengarde bricht um 12.30 Uhr von der Niederkasslerstraße 111 auf zum „Tonnenumzug“. Anschließend gibt es ein „Tonnenrennen“. Der Eintritt zu den Festlichkeiten ist frei.

Der größte Veedelszoch im Düsseldorfer Süden: Die Reishölzer Quatschköpp starten um 14.11 Uhr auf der Dasselstraße in Hassels und ziehen zur Henkelstraße in Reisholz. Wie gewohnt wird das Düsseldorfer Prinzenpaar beim kostenfreien Event empfangen.

Rosenmontag, 24. Februar:

Zum alljährlichen Rosenmontagszug – de Zoch – durch die Innenstadt sind ab 12.30 Uhr wieder alle Düsseldorfer Vereine und Gastgruppen aus verschiedenen Bundesländern auf den Beinen. Los geht es auf der Mecumstraße in der Stadtmitte. Hinter der Veranstaltung steht das Comitee Düsseldorfer Carneval e.V..

Aschermittwoch, 26. Februar:

Am Aschermittwoch ist dann alles vorbei: Der Hoppeditz wird um 11.11 Uhr verbrannt. Die Trauerfeier findet im Ibach-Saal im Stadtmuseum Düsseldorf statt. Der Beitrag beträgt sieben Euro an der Tageskasse. Danach setzt sich der Trauerzug durch die Carstadt zum Garten des Stadtmuseums in Bewegung. Hier findet die Einäscherung statt, eine Veranstaltung der Düsseldorfer Weiter, des Narrencollegiums und der Spiesratze.