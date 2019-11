Jedes Jahr gibt es neue HIV-Infektionen in Düsseldorf

Düsseldorf. Früher war HIV ein Todesurteil, heute ist ein langes Leben möglich. Mit 20.000 Postkarten will die Stadt Düsseldorf über das Virus aufklären.

HIV kommt pro 100.000 Einwohner in Düsseldorf häufiger vor als in vielen anderen Großstädten. Der Anteil der Personen, die den HI-Virus in sich tragen, ist unter 100.000 Menschen in der Landeshauptstadt im Vergleich zum Anteil am Landesdurchschnitt in NRW mehr als doppelt so hoch. Im vergangenen Jahr sind 110 Frauen oder Männer nachweislich aufgrund von HIV in Nordrhein-Westfalen gestorben, Deutschlandweit gab es 440 Todesfälle. Die Dunkelziffer liegt oft deutlich höher.