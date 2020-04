Auto-Knacker International tätige Auto-Knacker in Düsseldorf gefasst

Düsseldorf. Diebes-Duo aus den Niederlanden wurde nach Zeugen-Hinweise geschnappt. Die polizeibekannten Männer waren international aktiv.

Ein international agierendes Diebes-Duo konnte am Mittwoch nach dem Hinweis aufmerksamer Zeugen auf frischer Tat in der Eifeler Straße im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk festgenommen werden.

Die Zeugen hatten beobachtet wie die 18 - und 19-Jährigen aus den Niederlanden um 21.30 Uhr zunächst auf der Straße auf und ab gingen und sich ständig nervös umschauten. Kurz darauf machte sich das Duo an der Fahrerseite eines Sprinters zu schaffen. Nur wenige Augenblicke später traf die über Notruf alarmierte Polizei ein, die die beiden Tatverdächtigen in einem neben dem Sprinter parkenden Mietwagen mit niederländischen Kennzeichen erwischten. Der Sprinter wies an der Fahrerseite deutliche Aufbruchsspuren auf. Im Innenraum waren Teile der Verkleidung herausgerissen und das Zündschloss manipuliert.

Die Männer sitzen in U-Haft

Die mutmaßlichen Autodiebe wurden festgenommen. Bei der Durchsuchung des Mietwagens fand das Streifenteam diverse Aufbruchswerkzeuge. Die beiden Männer sind polizeilich einschlägig und zudem international bekannt. Ein Haftrichter hat sie in Untersuchungshaft geschickt.