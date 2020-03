Auf dem Düsseldorfer Flughafen ist am Montagmorgen ein mit dem Coronavirus infizierter Fluggast angekommen. Der Passagier war mit Etihad aus Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingereist. Das Flugzeug wurde nach der Landung nicht wie üblich direkt am Terminal geparkt, sondern an einer Außenposition. Vor dem Aussteigen ging ein Arzt an Bord. Der infizierte Passagier und die 20 um ihn sitzenden Fluggäste wurden informiert.

Erst während des Fluges wurde das Testergebnis bekannt

Der Passagier zeigt aber keine Symptome. Er wurde von Mitarbeitern des Flughafens und des Gesundheitsamtes betreut. Bei dem Mann handelt es sich um einen Briten mit iranischem Migrationshintergrund, der in Großbritannien lebt. Im Iran gibt es eine hohe Zahl von infizierten und erkrankten Menschen. Deswegen hatte sich der Mann vor seiner Abreise nach Düsseldorf testen lassen. Erst während des Fluges kam das positive Ergebnis. Darüber wurden die Behörden in Düsseldorf informiert.

Der Mann wurde am Flughafen sofort isoliert

Der Mann wurde nach der Landung beim Verlassen des Flugzeuges sofort isoliert. Symptome hat er keine, weshalb der Transport in das Düsseldorfer Universitätsklinikum nicht nötig war. Der Mann wollte in Düsseldorf lediglich umsteigen und nach Großbritannien fliegen. „Die Weiterreisen wurde ihm untersagt“, sagte ein Sprecher der Stadt Düsseldorf. Das Gesundheitsamt hat den Mann zunächst isoliert im Flughafen-Gebäude betreut, wird ihn nun in der Stadt unterbringen und dort unter Quarantäne stellen. Nach Angaben der Stadt sieht der Mann das relativ locker. Krank fühle er sich nicht. Wann er weiterreisen kann, hängt davon ab, ob er krank wird oder weiter ohne Symptome bleibt. Da der Mann infiziert ist, aber keinerlei Symptome zeigt, könnte der Test auch fälschlicherweise positiv sein. „Vorsorglich wurde deshalb ein zweiter Test angeordnet“, so die Stadt Düsseldorf am Abend. Mit einem Ergebnis sei frühestens am Dienstag zu rechnen.

Die 20 Fluggäste, die in der Nähe des Mannes gesessen haben, musten ihre Adresse hinterlassen, durften aber den Flughafen verlassen oder weiterreisen.

Nach Informationen unserer Redaktion wurden zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, die Kontakt zu dem infizierten Fluggast hatten, von ihrem Arbeitgeber aus Sicherheitsgründen vom Dienst freigestellt.