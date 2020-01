Düsseldorf. Vergangenes Jahr ist die Zahl der Geburten in Düsseldorf um 4,8 Prozent auf 6440 gesunken. Damit liegt die Stadt deutlich über dem Landestrend.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Düsseldorf werden immer weniger Kinder geboren

Die Zahl der Geburten in Düsseldorf ist vergangenes Jahr von 6764 in 2018 auf 6440 gesunken. Das ist ein Minus von 4,8 Prozent. Düsseldorf liegt damit über dem Landes-Trend: NRW-weit ist die Zahl der Geburten lediglich um 1,7 Prozent gesunken.

Geburten weiter rückläufig

In Düsseldorf ist die Zahl der Geburten trotz steigender Einwohnerzahl bereits seit einigen Jahren rückläufig. Die meisten Geburten gab es 2016 (6905), 2017 (6872) und 2018 mit 6764 Geburten. Neben dem allgemeinen Rückgang von Geburten wird zum Minus in Düsseldorf auch die Schließung der Geburtsstation der Sana-Klinik in Gerresheim beigetragen haben. Viele werdende Mütter aus dem Düsseldorfer Osten werden sich für Krankenhäuser in den benachbarten Städten Mettmann, Ratingen, Hilden entschieden haben.

Düsseldorf ist mit Schlusslicht

Größte Düsseldorfer Geburtsklinik ist das Florence-Nightingale-Krankenaus in Kaiserswerth.

Düsseldorf gehört unter den 53 Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen zum Schlusslicht: Lediglich der Rhein-Sieg-Kreis (-5,5 Prozent), Bochum (-5,7), Mülheim/Ruhr (-5,8), Mönchengladbach (-6,5) und der Kreis Euskirchen (-11) haben eine schlechtere Geburtenrate.

Auch im Umland sinkt die Rate

Im benachbarten Kreis Mettmann gab es vergangenes Jahr 4260 Geburten. Das ist ein Minus von 1,3 Prozent. im Rheinkreis Neuss lag das Minus bei 2,4 Prozent mit 4150 Geburten in 2019. In Köln, der größten Stadt in NRW und einer der vier deutschen Millionen-Städte, ist die Zahl der Geburten auf 11.730 gesunken, ein Minus von 1 Prozent.