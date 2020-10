Hauptverwaltung der Awista in Flingern: das Unternehmen wird am Freitag, 2. Oktober, bestreikt.

Warnstreik In Düsseldorf kommt am Freitag keine Müllabfuhr

Düsseldorf. Verdi hat die Beschäftigten der Awista zum ganztägigen Streik aufgerufen. Müll wird nicht abgeholt, die drei Recyclinghöfe bleiben dicht.

Die Gewerkschaft Verdi bleibt kampfbereit. Nach den Warnstreiks gestern in den Sana-Kliniken Benrath und Gerresheim sowie bei der Stadtverwaltung gehen die Arbeitsniederlegungen in Düsseldorf auch heute weiter. Im Zentrum stehen die Ver- und Entsorgungsunternehmen, also die Stadtwerke und die Awista als größtes Entsorgungsunternehmen der Region. Abfallentsorgung, Straßenreinigung, die Recyclinghöfe in Flingern, Garath und Lohausen werden vollschichtig bestreikt. Die streikenden Awista-Mitarbeiter treffen sich um 7.30 Uhr auf dem Vorplatz des Verwaltungsgebäudes und Kundencenters am Höherweg 100 in Flingern.

Unter widrigsten Bedingungen gearbeitet

„Während der letzten Monate haben die Beschäftigten der Abfallwirtschaft sowie der Straßenreinigung unter widrigsten Bedingungen ihre wertvolle Dienstleistung erbracht“, heißt es von Verdi. Ihre Arbeit für die Bürger finde auf der Straße und nicht im Homeoffice statt. Mit enorm großem Engagement, trotz Sorge gerade in der Anfangsphase der Pandemie, haben sie die Sauberkeit der Stadt garantiert. So wurden neue Schichtarbeitszeitmodelle eingeführt, die sich im Privatleben auswirken.

Auch Düsseldorfer Stadtwerke werden bestreikt

Außerdem legen im Rahmen der den Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst die Beschäftigten der Stadtwerke Düsseldorf ganztägig die Arbeit nieder. Alle Beschäftigten der Stadtwerke garantieren die sichere und effiziente Versorgung unseres städtischen Ballungsraums und Industriestandortes umweltschonend mit Energie, so Verdi. „Sie haben Anerkennung für ihre Leistungen verdient, denn der Garant für die Versorgungssicherheit und die erfolgreiche innovative Arbeit des Unternehmens sind unsere Stadtwerker“, sagt Gewerkschaftssekretär Hennig Brust. (gömi)