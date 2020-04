Hohen Geldbetrag unter geparktes Auto gelegt

Düsseldorf. Polizei warnt vor Kriminellen am Telefon, die Senioren mit perfider Masche ums Ersparte bringen. Deutlich mehr „falsche Polizisten“ unterwegs.

Die Polizei Düsseldorf warnt aktuell wieder vor Kriminellen am Telefon. Diese Betrüger versuchen auf perfide Art und Weise, ihre Chance in der aktuellen Krise zu nutzen. So verzeichnet das Kriminalkommissariat 31 der Polizei aktuell einen deutlichen Anstieg von Fallzahlen, insbesondere im Zusammenhang mit falschen Polizisten. Allein am vergangenen Montag (20. April) gingen bei der Polizei 65 Notrufe von Düsseldorfer Seniorinnen und Senioren ein, die von angeblichen Polizeibeamten am Telefon belästigt worden waren. Seit Freitagabend (17. April) sind zudem rund 100 Strafanzeigen wegen dieses modi operandi bei der Polizei eingegangen.

Ein älterer Herr aus Mörsenbroich wurde am vergangenen Sonntagabend Opfer eines Telefonbetrügers, der sich als Polizeibeamter ausgegeben hatte. Die Täter erbeuteten einen hohen Bargeldbetrag, den der Geschädigte nach „Anweisung“ zuvor unter einem geparkten Fahrzeug deponierte.

Betrüger setzen Opfer unter Druck

Immer wieder erfahren die echten Beamten von diesen Maschen. Die Betrüger berichten dabei von angeblich bevorstehenden Einbrüchen und setzen die überrumpelten Opfer so unter Druck, dass sie diese am Ende dazu bringen, Geld und Wertsachen zur vermeintlich sicheren Aufbewahrung für die Anrufer bereitzustellen.

Dazu gibt die Polizei Tipps: Suchen Sie in diesen Zeiten Kontakt zu ihren Angehörigen oder Nachbarn. Helfen Sie mit, diesen Kriminellen ihr Handwerk zu legen. Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Diese sollten grundsätzlich vor der abgesperrten Wohnungstür warten. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus, oder rufen sie sofort die Notrufnummer der Polizei 110. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten, und übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf!

