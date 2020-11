Kultkneipe: Hoffnung auf vier letzte Wochen Fortuna-Eck

Sonntags nie – eigentlich! „Aber meine Freundin war der Meinung, ich habe ja jetzt sowieso mal wieder vier Wochen Zwangs-Urlaub“, erklärt Monika Frohburg. Und so hatte Moni, wie alle Gäste sie nennen, ausnahmsweise ihr Fortuna Eck am vergangenen Sonntag geöffnet – bevor sie die Kult-Kneipe an der Hoffeldstraße (Ecke Fortunastraße) in Flingern wegen der aktuellen Corona-Verordnung erneut schließen musste. Die 70-Jährige nimmt’s inzwischen erstaunlich gelassen: Denn schon einmal sollte Schluss sein – wenn auch nicht ganz freiwillig.

Neuer Eigentümer wollte doppelte Miete

Vor einem Jahr bekam sie nach mehr als 30 Jahren hinterm Tresen der Schankstube die Kündigung. Das Haus im Stadtteil Flingern nahe der Bahnschienen und Müllverbrennungsanlage war verkauft worden, der neue Eigentümer wollte die Miete verdoppeln – für Moni nicht machbar. Doch nachbarschaftliches Engagement, eine Online-Petition und der persönliche Einsatz von Ex-Oberbürgermeister Thomas Geisel machten die Wendung möglich. Der Mietvertrag wurde bis zum 31. Dezember 2020 verlängert.

Dann kam die Pandemie im Frühjahr und stellte alles gründlich auf den Kopf. „Inzwischen bin ich froh, dass Ende des Jahres endgültig Schluss ist“, sagt die Wirtin – wie immer tipptopp frisiert und geschminkt. „Das macht alles keinen Spaß mehr. Kneipe auf, Kneipe zu, ständig neue Verordnungen und Konzepte. Dabei haben wir alle Auflagen erfüllt und Sie sehen ja - Platz ist hier genug.“

Seit 1988 im Eck

Wirtin Moni hat das Fortuna Eck 1988 übernommen. Damals waren ihre Kinder schon groß. Angefangen zu kellnern hatte sie zuvor in Eller. Und ihre Kunden dort waren begeistert von Monis Art. Dann war das Fortuna Eck abzugeben. Die Düsseldorferin versuchte es erst ein paar Wochen auf Probe. Daraus wurden mehr als drei Jahrzehnte. Bereut hat sie die Entscheidung nie. „Das waren tolle Jahre“, sagt sie.

Klar wurden die Gäste im Laufe der Jahrzehnte weniger, die Live-Auftritte seltener, aber das Fortuna Eck ist stets eines geblieben: das Wohnzimmer in dieser Nachbarschaft, Treffpunkt und Veranstaltungsort, eine der Kult-Eckkneipen wie es sie in Düsseldorf nur noch in wenigen Stadtteilen gibt. Unter der bunt gemischten Gästeschar waren einst auch die Allofs-Brüder und nicht zuletzt die Toten Hosen. Die sollen sich früher, wenn sie auf Tour gingen, sogar manchmal hier an der Ecke getroffen haben. Campino wohnte damals um die Ecke, an der Rosmarinstraße. Und von zwei anderen Bandmitgliedern lebten die Eltern an der Fortunastraße.

Und wenn es dazu kommen sollte – keiner kann es Stand heute garantieren – dann schließt die Wirtin am 1. Dezember noch einmal für vier Wochen ihr Fortuna-Eck auf. Dann ist endgültig Schluss, und die Düsseldorfer Institution macht die Schotten für immer dicht. Monika Frohnhof – all die Jahre sehr viel mehr als lediglich diejenige, die hinterm Tresen Bier ausschenkt – geht in Ruhestand. Und die legendäre Kult-Kneipe ist Geschichte. Und wer weiß: Sollte der Shutdown ausgedehnt werden und womöglich in diesem Jahr gar keine Kneipe mehr öffnen dürfen, dann war’s das halt jetzt schon. Das würde Moni dann schon schade finden. Verabschieden will sie sich schon noch.