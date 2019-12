Helge Achenbach hat alles verloren und alles gewonnen

Helge Achenbach sieht müde aus. Er sitzt am Küchentisch irgendwo vor den Toren Düsseldorfs und stützt seinen Kopf in den Händen. Die grau-weißen Haare stehen zu allen Seiten ab, als wenn sie nicht zum Kopf gehören wollten. Kaputt und ausgelaugt wirkt der Mann. „Ich habe nur drei Stunden geschlafen“, sagt er entschuldigend. Gestern Abend sei ein Journalist da gewesen, lange geblieben. Heute Morgen dann Sat 1. TV-Aufnahmen. Anstrengend ist das. Aber Achenbach sucht die Öffentlichkeit, und sie sucht ihn. Er echauffiert sich seit Tagen über einen Spiegel-Online-Artikel, in dem er gleich in der Überschrift mit dem Attribut „skandalumwittert“ stigmatisiert wird.

Und dann die Geschichte mit Heinz Mack. Mit dem 88-jährigen Zero-Künstler liegt Achenbach gerade öffentlich im Clinch wegen einer Geschichte, die 30 Jahre zurück liegt. Dinge, die schlaflos machen. „Die Welt ist verlogen und schlecht“, meint Achenbach, der selbst wegen Millionen-Betruges an den Aldi-Erben vier Jahre in Gefängnis saß. „Zum Glück habe ich ein eher sonniges Gemüt. Sonst hätte ich mich schon längst umgebracht.“

Leiser Wind und monotones Hintergrundrauschen

Das Gemüt ist das eine. Der Ort, an dem Helge Achenbach derzeit lebt, das andere. Es ist ein wunderschöner, fast verwunschener Ort. Ein uralter Bauernhof in der Nähe von Kaarst und der A 52, die man – je nachdem, wie der Wind steht, mal leiser, mal lauter monoton im Hintergrund rauschen hört. Das Anwesen, das jahrelang leer stand und an allen Ecken und Enden mit Unkraut überwuchert war, gehört einem mit Achenbach befreundeten Unternehmer.

Der Hof mit zweistöckigem Gutshaus, Scheune, Halle und Getreidespeichern baute Achenbach mit Freunden in Eigenregie um. Dafür darf er dort jetzt gegen kleine Miete wohnen. Es ist Achenbachs Exil, Refugium. Umgeben von Wiesen, Schafen, Landschaft, viel Horizont und einem riesigen Strommast, der jetzt von der Strahlung her nicht der optimale Nachbar zu sein scheint. Aber okay. Man kann nicht alles haben.

Kultur ohne Grenze

An diesem Ort hat der 66-Jährige neu angefangen vor anderthalb Jahren, als er aus dem Knast frei gekommen ist. Achenbach hat dort den Verein „Culture without Borders“ – „Kultur ohne Grenzen“ gegründet. Der Bauernhof ist nämlich auch Zuflucht und Obdach für die Künstler, die zum Teil aus Krisengebieten kommen, die vor Krieg und dem sicheren Tod geflüchtet sind.

Der Syrer Yahia Alselo hat hier in einem früheren Heuspeicher sein Atelier. Bekannt wurde er durch seine politischen Karikaturen, die sich mit dem Krieg und der Gewalt in Syrien auseinandersetzen. Dafür sollte er in seiner Heimat schon mehrmals umgebracht werden. Auf dem Hof lebt auch Jems Koko Bi, ein Bildhauer von der Elfenbeinküste.

„Ich hatte die Idee zu diesem Verein, als ich im Knast saß“, erzählt Achenbach am Küchentisch. Denn zur gleichen Zeit saßen die Aktivistinnen von Pussy Riot in Russland im Gefängnis. Und Häftling Achenbach dachte, „das kann doch nicht sein, dass solche Leute wegen ihrer Kunst politisch verfolgt oder gar mit dem Tode bedroht werden.“ Für solche Menschen soll „Culture without Borders“ eine Stätte der Zuflucht sein.

Und der Bauernhof ein Ort, an dem die Kreativität weiter gedeihen kann. Achenbach sagt: „Wir geben den Leuten auch ein Dach über den Kopf, wenn nötig, so lange es sein muss.“ Im Januar wird Zehra Dogan Achenbach im Exil besuchen. Dogan wurde vom türkischen Staatspräsidenten Erdogan drei Jahre lang ins Gefängnis gesteckt, weil eines ihrer Bilder ein Kurden-Dorf zeigt. Verrückt ist das. „Wir wollen mit ihr zusammen ein Museum in den Ruinen von Aleppo errichten. Das ist die Vision“, sagt Achenbach.

Pornobildchen und Diego Maradona

Auf dem alten Bauernhof bei Kaarst hat Achenbach auch zum ersten Mal Evelina Velkaité getroffen. Es war, glaubt man den beiden, Liebe auf den ersten Blick. Die Litauerin malt großformatige, oft abstrakte Bilder. Öl, Acryl oder Tusche auf Leinwand. Velkaité erfuhr ausgerechnet von ihrem Ex-Freund von der Existenz Achenbachs. Ihr ehemaliger Partner kannte wiederum einen Beamten in der Justizvollzugsanstalt Essen, in der Achenbach einsaß.

Dieser Häftling da interessiere sich für Kunst, der könnte dich in Deutschland vermitteln, sagte der Freund damals. Als Achenbach draußen war und die Malerin zu sich einlud, passierte etwas mit ihr. „Ich hatte mal einen Traum, dass ich genau auf diesem Bauernhof leben werde, und da treffe ich da diesen Mann, der mich sofort ein Stück größer gemacht hat“, erzählt Velkaité. Die Geschichte klingt schön.

Die Frau ist entzückt von der Nahbarkeit ihres Lebensgefährten, von der Vorstellungskraft Achenbachs. Der Kunstberater hat mit seinen Visionen immer Menschen für sich einnehmen können. Er ist ein Menschenfänger. Und war schon immer ein guter Dealer. Auf dem Schulhof hat er Pornobildchen vertickt. Schwarz-Weiß-Aufnahmen für 50 Pfennig, farbige Bildchen für eine Mark.

Als schillernder Präsident der Fortuna-Fußballer wollte er für eine halbe Saison Diego Maradona und Paul Gascoigne gleichzeitig nach Düsseldorf holen. Das scheiterte an der Mutlosigkeit der Sponsoren. Auch wenn nicht alles klappt, was der Mann erdenkt. Seine Ideen können Mauern durchdringen. Ansonsten wäre Achenbach im Knast wohl vor die Hunde gegangen.

Helge Achenbach: Für 44 Tage geht es nach Indien

Die Vision von Kultur ohne Grenzen wird von Evelina Velkaité bald weiter getragen. Sie will in ihrer Heimat Litauen ebenfalls einen solchen, gemeinnützigen Verein gründen. Zudem will sie mit den Künstlern auf Tour gehen, durch europäische Städte, mit Start in Düsseldorf und Ziel Vilnius (Litauen). Ihre Kunst ist mittlerweile begehrt. Ein großformatiges Velkaité-Werk wird derzeit auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Durch die Beziehung zu Achenbach und seine Beratung wurde der Marktwert der Künstlerin gesteigert. Die 30-Jährige haucht ihrem Lebensgefährtin dafür eine gute Dosis Jugend ein. Es ist ein Geben und Nehmen. Achenbach fühlt sich im Dezember 2019 „befreit von allem Materiellen“, er habe alles verloren und dadurch alles gewonnen, sagt er. Und mit Evelina hat er sich „radikale Ehrlichkeit“ geschworen.

Zu Weihnachten hat Helge Achenbach mit seiner Freundin das Exil für 44 Tage verlassen. Es geht nach Indien und dort in die spirituelle Hauptstadt Varanasi. Es wird keine Reise zum Geld ausgeben, davon hat man nicht mehr viel. „Was ich verdiene, geht sofort weg“, sagt der Kunstberater.

Auf die Frage, ob er überhaupt wisse, wieviel Schulden er habe, sagt Achenbach: „Keine Ahnung, das Verfahren läuft ja noch, da wird am Ende ein Saldo bleiben, im Moment fehlt mir da die Übersicht.“ Er hat mal ausgerechnet, dass er mit 96 schuldenfrei sein wird. „Die Frage ist aber, ob ich bis dahin überhaupt die Kraft für eine Entschuldung aufbringe.“