Helau! Karneval im Autokino

Düsseldorf. Die Trotzigkeit der Düsseldorfer Jecken stößt Kolumnist René Le Riche übel auf.

Tradition gilt ja was…. Im Karneval jedenfalls. Eine Tradition ist, das Prinzenpaar im Rathaus vorzustellen. Ein kleiner, überschaubarer Kreis an Gästen lernt samt Presse das neue Prinzenpaar kennen. Es klingt fast, als habe man diese Veranstaltung schon vor Jahren in weiser Voraussicht „Corona-sicher“ geplant. Traditionen können aber auch überwunden werden! Und wenn nicht jetzt, wann dann? Also in Zeiten, in denen wir über Abstandsregeln und Maskenpflicht diskutieren, in denen die Infektionszahlen in Düsseldorfer wieder steigen. Endlich mal brechen mit der blöden Tradition, das Prinzenpaar nur im kleinen Kreis versteckt im Rathaus vorzustellen.