Grünen-Bürgermeisterin: „Werde weiterhin Politikerin sein“

Die Posten der drei Bürgermeister wurden während der Ratssitzung am Donnerstag im Messe Congress-Center erwartungsgemäß von CDU, Grüne und SPD besetzt. Josef Hinkel, Clara Gerlach und erneut Klaudia Zepuntke wurden vom Plenum zu den ehrenamtlichen Stellvertretern von Oberbürgermeister Stephan Keller gewählt.

Josef Hinkel, der zum ersten Stellvertreter gewählt wurde, soll sich erst durch die Überredungskünste seines Vorgängers Friedrich G. Conzen dazu bereit erklärt haben, mit Macht in die Stadtpolitik zu gehen. Der Galerist Conzen konnte den 60-Jährigen überzeugen, sich bei der Aufstellung der CDU-Kandidaten für den Stadtrat für den Bereich der Altstadt und Innenstadt zur Verfügung zu stellen – als Conzens Nachfolger. Kult-Bäcker Hinkel, dessen Tochter Sophie jetzt sukzessive das Bäckerei-Geschäft übernehmen soll, bekam das Ratsmandat und nun auch den Bürgermeister-Posten. „Ich fühle mich sehr geehrt“, sagte Hinkel nach der Wahl durch das Plenum.

Zepunkte zum zweiten Mal zur Bürgermeisterin gewählt

Clara Gerlach, die für die Grünen im Kultur- und Schulausschuss sitzt, wurde zur 2. Bürgermeisterin gewählt. Die 43-Jährige wohnt im Stadtteil Bilk. „Ich fand es wichtig zu zeigen, dass auch eine Frau in meinem Alter, die berufstätig ist und zwei Kinder hat, einen solchen Posten übernehmen kann“, sagte Gerlach am Donnerstag zur NRZ. Sonst seien Frauen in dieser Lebensphase „ja karrieremäßig abgeschrieben“. Die Grünen-Politikerin ist Lehrerin für Kunst am Berufskolleg Franz-Jürgens mit Zweigstellen an der Färberstraße und an der Redinghovenstraße in Bilk. „Es ist ein wichtiges Amt, die Stadt zu repräsentieren, es ist eine Ehre für mich“, so Gerlach. Sie werde aber natürlich weiterhin Politikerin sein. „Ich werde weiter die Wichtigkeit von Kultur deutlich machen, gerade jetzt, wo sie in Zeiten der Pandemie krass unterrepräsentiert ist.“

Klaudia Zepuntke von der SPD geht indes in ihre zweite Amtszeit als Bürgermeisterin. „Das freue sie umso mehr“, sagte die Sozialdemokratin am Donnerstag. Zepuntke ist in Düsseldorf geboren, lebt seit mehr als 30 Jahren mit ihrer Familie am Zoopark im Stadtteil Düsseltal. Die gelernte Krankenschwester arbeitet für die evangelische Emmaus Kirche und engagiert sich seit 1996 in der Kommunalpolitik.

Im Vorfeld der Ratssitzung fand traditionell eine feierliche ökumenische Einsegnung statt. Diesmal auch unter Beteiligung eines Rabbiners sowie eines Iman.