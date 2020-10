Grüne als Anhängsel?

Die Grünen können als Juniorpartner Mehrheitsbeschaffer für die CDU im Rathaus werden. Und dabei von den Christdemokraten und ihrem OB Stephan Keller zerrieben werden. Oder sie können ein Ampel-Bündnis mit SPD und FDP fortführen, die CDU ins Abseits stellen und den künftigen OB vor sich hertreiben. Für die Grünen wäre das die bessere Alternative: Denn sie könnten in den kommenden fünf Jahren ihre politischen Schwerpunkte setzen, zeigen, dass sie bessere Alternativen für die Stadt haben und in dieser Zeit ihren OB-Kandidaten positionieren, der bei der nächsten Wahl ernst zunehmender Herausforderer von Keller wird.

Was es heißt, Juniorpartner in einer Koalition zu sein, hat die SPD mehrfach erleiden müssen – es war politischer Selbstmord. Die Grünen dürfen jetzt nicht taktieren und mit einer schwarz-grünen Mehrheit in der Stadt argumentieren, weil man sich auch in Land und Bund Optionen auf eine Koalition mit der CDU offen halten will.