Unfall Gestürzter Arbeiter in Düsseldorf mit Kran geborgen

Düsseldorf. In der Nähe der Altstadt ist ein Bauarbeiter an einem Schiffsanleger gestürzt. Der verletzte Mann musste mit einem Kran geborgen werden.

Ein Bauarbeiter ist am Mittwochvormittag an einem Schiffsanleger im Bereich der Altstadt gestürzt und hat sich dabei verletzt. Notfallsanitäter übernahmen am Burgplatz die medizinische Versorgung des 58-Jährigen.

Der Verletzte musste aber, weil er an einer schlecht zugänglichen Stelle lag, mit einen Kran die Kaimauer hochgehoben werden. Die Sanitäter riefen deshalb zur Unterstützung die Feuerwehr der Wache Hüttenstraße. Ebenfalls kam das Feuerlöschboot aus dem Hafen sowie die Höhenretter der Wache Münsterstraße zur Einsatzstelle.

Nach der ersten medizinischen Behandlung des Mannes wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr der Transport mit einer Spezialtrage über einen Kran der Baustelle vorbereitet. Im Anschluss daran erfolgte der Transport des Verletzten auf die etwa 5 Meter höher liegende Kaimauer. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.