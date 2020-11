Düsseldorf. Die allgemeine Maskenpflicht in Düsseldorf ist laut Verwaltungsgericht rechtswidrig. Die Stadt will nun eine neue Allgemeinverfügung vorbereiten.

Die allgemeine Maskenpflicht in Düsseldorf ist rechtswidrig. Das hatte das Verwaltungsgericht Düsseldorf am Montag entschieden. Am Nachmittag reagierte die Stadt auf den Entscheid des Verwaltungsgerichts und hob die generelle Maskenpflicht mit sofortiger Wirkung auf. Im gleichen Zug kündigte die Stadt für den Dienstag eine neue Allgemeinverfügung an. Ob diese dann wiederum eine allgemeine Maskenpflicht beinhalten wird, blieb zunächst unklar.

„Die Landeshauptstadt Düsseldorf respektiert den Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf“, hieß es in einer Mitteilung am Montagnachmittag. Auf Basis der Begründung des Gerichts werde nun aber eine neue Allgemeinverfügung vorbereitet, die voraussichtlich am Dienstag in Kraft treten soll. Ohne auf deren Inhalt einzugehen, betonte die Stadt, dass die Mehrheit der Düsseldorfer „die Masken als Hilfestellung zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit und der Gesundheit anderer anerkannt“ habe. Die überwiegende Zahl der Menschen trage - „wenn es geboten ist“ - eine Maske.

Das Verwaltungsgericht hatte am Montagvormittag einem Bürger Recht gegeben, der einen Eilantrag und eine Klage eingereicht hatte. Die Beschwerde richtete sich gegen die seit dem vergangenen Mittwoch, 4. November, in Düsseldorf geltende Allgemeinverfügung von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU): Demnach wurde die Maskenpflicht ausgeweitet und galt seitdem für Passanten auf allen Straßen, ausgenommen waren nur Parks und Friedhöfe.

Maskenpflicht in Düsseldorf: Stadt lässt Bürgern zu viel Freiheit

Die 26. Kammer des Verwaltungsgericht kritisierte, dass die Allgemeinverfügung zu unkonkret formuliert gewesen sei. „Für den Bürger ist nicht eindeutig erkennbar, wo und wann er der Maskenpflichtunterliege“, begründete das Gericht seine Entscheidung.

Der Verfügung nach hätten die Bürger selbst bestimmen müssen, ob die Maskenpflicht für sie je nach Situation tatsächlich greife. Denn in der Verfügung der Stadt hieß es, die Alltagsmaske sei je nach „Tageszeit“, „räumlicher Situation“ und „Passantenfrequenz“ zu tragen. Dies genüge nicht dem „Bestimmtheitsgebot“ solcher Verfügungen, rügte das Gericht.

Zudem bezweifelte die zuständige Kammer, dass die genannten Abstandsregelungen rechtmäßig waren: Die Stadt schrieb das Tragen sogenannter Alltagsmasken auch etwa auf wenig frequentierten Straßen vor, sofern einem dort andere Passanten näher als fünf Meter kommen. Dies gehe deutlich über die Vorgaben der aktuellen Coronaschutzverordnung hinaus, die einen Abstand von 1,5 Metern ans Maß ansetzt, kritisierte das Verwaltungsgericht. (dae/def/dpa)