Düsseldorf. Ein 35-Jähriger ist am Montag in Düsseldorf von einem Auto erfasst und weiteren überrollt worden. Es bestehe Lebensgefahr, sagt die Polizei.

Fußgänger von Auto erfasst und von weiteren überrollt

Ein 35-jähriger Fußgänger ist am frühen Montagmorgen auf einer Hauptverkehrsstraße in Düsseldorf-Golzheim von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Er schleuderte auf die Fahrbahn und blieb dort liegen. „Dort wurde er von zwei weiteren Autos überrollt“, berichtete die Polizei am Morgen.

Der Unfall geschah auf der Homberger Straße, der Verbindung zwischen Cäcilienallee und Kennedydamm. Den ersten Erkenntnissen der Polizei nach, sei der Mann auf die Straße getreten, als ein Auto um die Kurve in Richtung Kennedydamm fuhr. Zur Unfallzeit war es noch dunkel.

Viele Staus in der Innenstadt

In Düsseldorf kam es am Morgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, auch wegen des Unfalls. Die Homberger Straße zwischen Kaiserswerther Straße und Cecilienallee blieb laut Polizei im Bereich der Unfallstelle bis 9.48 Uhr komplett gesperrt.

Der Fußgänger sei mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die unfallbeteiligten Fahrzeugführer standen unter Schock und wurden vor Ort durch Rettungskräfte betreut, schreibt die Polizei. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. (dae/red)