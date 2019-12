Gewalt im Fußball: Herrscht Frieden auf Düsseldorfs Plätzen?

Gewalt auf dem Platz ist ein nicht zu unterschätzendes Problem im Fußball – besonders im Amateurbereich. In jüngster Zeit gab es immer wieder Medienberichte, in denen von Bambule auf dem Sportplatz zu lesen war. Doch nicht auf allen Plätzen herrschen Zustände wie im Wilden Westen. Der Kreis Düsseldorf ist ein Beispiel dafür, dass es auch friedlicher zugehen kann, wie die Statistik belegt.

Auch hier kommt es vor, dass Spieler, Trainer oder Zuschauer aneinander geraten, oder dass der Schiedsrichter angegangen wird. Im Kreis Düsseldorf, zu dem auch Ratingen und Hilden zählen, gab es jedoch in den vergangenen Jahren keine Extremfälle wie Massenschlägereien oder Jagdszenen.

15 Fälle in der ganzen Saison

„Im Kreis Düsseldorf gibt es im Vergleich wenige Vorfälle von Gewalt. Zu 15 Spielen der vergangenen Saison 2018/19 gibt es dazu Einträge. Zwei Spiele mussten abgebrochen werden“, berichtet Henrik Lerch, Pressesprecher des Fußballverbands Niederrhein (FVN). „Darin sind aber alle Altersklassen, von der Jugend bis zu den Alten Herren, Frauen und alle Ligen mitinbegriffen. Von der untersten Kreisliga bis zur Oberliga und den Pokalwettbewerben im Kreis Düsseldorf.“ Eine verschwindend geringe Zahl also. Im gesamten Verband habe es in der vergangenen Saison 189 Vorfälle gegeben, sagt Lerch weiter.

Acht Jahre als „lebenslange“ Sperre

Auch harte Strafen musste die Kreisspruchkammer in Düsseldorf keine aussprechen. „In Fällen von Gewalt können die Spruchkammern Spielsperren oder bis zu dreistellige Geldstrafen gegen Spieler oder Trainer verhängen“, erklärt Henrik Lerch. „Die Höchststrafe heißt lebenslange Sperre und gilt für acht Jahre. Im Juni gab es in Moers zwei lange Sperren über sieben Jahre für einen Mannschaftsbetreuer und fünfeinhalb Jahre für einen Spieler.“

Diese Strafen wurden nach der Eskalation beim Spiel des TuS Asterlagen gegen den Büdericher SV ausgesprochen, als Spieler den Schiedsrichter über den Platz jagten und es zu einem Polizeieinsatz kam. Der Unparteiische musste sich im Heizungsraum verstecken, während sein Assistent zu Boden getreten wurde. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Extrem wenige Vorfälle

In Düsseldorf scheint man aber weit weg von solchen Zuständen zu sein. „Andere Kreise haben mehr Vorfälle“, sagt Lerch. „Die städtischen Kreise Remscheid, Duisburg, Oberhausen, Moers und Wuppertal liegen alle noch vor Düsseldorf. In den ländlichen Kreisen passiert erfahrungsgemäß ohnehin sehr wenig“, so der FVN-Sprecher weiter. Die Fälle im Kreis Düsseldorf nähmen sogar ab. „In der Saison 2017/18 waren es noch 18 Vorfälle.“

Das bestätigt auch Kreisvorsitzender Bernd Biermann: „Was Gewalt angeht, sitzen wir in Düsseldorf auf Wolke sieben. Es gibt extrem wenig Vorfälle bei uns. Mir ist aus den vergangenen Jahren auch kein negatives Highlight bekannt, wo die Lage eskaliert ist“, so Biermann. „Auch was man Migrantenvereinen nachsagt, dass die Spieler so aggressiv seien, können wir nicht bestätigen.“