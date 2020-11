Flughafen Düsseldorf rechnet mit 70 Prozent weniger Gästen

Düsseldorf. Hoffen auf das Hilfspaket: Der Airport in Düsseldorf begrüßt den von Bundesverkehrsminister Scheuer geplanten Luftverkehrsgipfel am 6. November.

Der Flughafen Düsseldorf begrüßt die Entscheidung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, am 6. November einen Luftverkehrsgipfel auszurichten. Ein Hilfspaket für die durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Notlage geratenen Flughäfen wäre eine dringend benötigte und angemessene Unterstützung, heißt es. Die negativen wirtschaftlichen Folgen werden für die Flughäfen immer stärker spürbar. Auch wenn der Airport in der Rheinmetropole nun eine positive Meldung verzeichnen konnte: Die internationale Fluggesellschaft Emirates hat am Sonntagnachmittag ihren Passagierverkehr Düsseldorf wieder aufgenommen.

Flughafen-Chef Thomas Schnalke warnt nichtsdestotrotz: „Gerade während des Lockdowns hat sich gezeigt, dass die Flughäfen eine unverzichtbare Funktion haben. Obwohl in Düsseldorf die Passagiernachfrage zeitweise um bis zu 98 Prozent zurückging, haben wir unseren Flughafen offen gehalten, um Urlauber mit dem Flugzeug aus Risikogebieten zurückholen und die medizinische Versorgung unserer Bevölkerung sicherstellen zu können. Die damit einhergehenden Vorhaltekosten belaufen sich allein in Düsseldorf auf über 50 Millionen Euro. Es wäre angemessen, wenn der Staat den Flughäfen, denen als kritische Infrastruktur im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge eine besondere Verantwortung für die Aufrechterhaltung des Verkehrs zukommt, die angefallenen Bereitstellungskosten vergütet.“

Gesellschafterdarlehen von 100 Millionen Euro

Das Engagement der NRW-Landesregierung, mit einem Entschließungsantrag im Bundesrat Bundesmittel für Flughäfen zu fordern, die während der Pandemie offengehalten wurden, sei daher ein richtiger Schritt gewesen, so Schnalke weiter.

Unter den aktuellen Rahmenbedingungen rechnet der Düsseldorfer Flughafen für 2020 mit 70 Prozent weniger Passagieren als 2019. Um die akuten finanziellen Auswirkungen der Krise auf das Unternehmen abzufedern, hat der Flughafen verschiedene Möglichkeiten der Liquiditätssicherung ausgeschöpft. So hat der Airport einen vom Land abgesicherten Kredit der NRW-Bank über 250 Millionen Euro beantragt. Darüber hinaus erhält er wie berichtet ein Gesellschafterdarlehen der Stadt Düsseldorf und der privaten Investorengruppe Airport Partners in Höhe von 100 Millionen Euro.

2300 Stellen sind in Gefahr

„Damit die Umsatzeinbrüche, die mit dieser Situation einhergehen, am Flughafen nicht zu dauerhaften Verlusten führen, muss das Unternehmen die Weichen für die Zukunft stellen und seine Strukturen, Prozesse und personellen Ressourcen den neuen Rahmenbedingungen anpassen“, heißt es in der Mitteilung des Airports. Im Klartext sind damit Entlassungen gemeint. Schnalke sagte schon im Oktober, der Airport müsse seine operativen Kosten einschließlich der Personalaufwendungen um rund 15 Prozent oder 50 Millionen Euro reduzieren, um in Zukunft ein wirtschaftlich stabiles Fundament zu haben. Wie viele der derzeit noch 2300 Stellen dadurch gefährdet sind, sagte er allerdings nicht. Genaue Pläne sollen erst im Dezember vorliegen.