Flieger von Eurowings durfte nicht auf Sardinien landen

Eurowings-Flieger am Düsseldorfer Flughafen: Der Saison-Auftakt nach Sardinien ging aber gründlich daneben...

Düsseldorf. Das Flugzeug musste zum Startflughafen Düsseldorf zurück kehren. Das hätte man wissen müssen, räumte Eurowings am Montag ein.

Der Ferienflieger Eurowings hat die Saison-Premiere auf der Mittelmeer-Insel Sardinien gründlich verpatzt. Denn am Samstag musste ein Airbus A 320 zum Startflughafen Düsseldorf zurückfliegen, weil Olbia an der Costa Smeralda für internationale Flüge noch bis zum 24. Juni gesperrt war.

Es gab ein Missverständnis im Vorfeld

Das hätte auch die Lufthansa-Tochter wissen können, wie ein Sprecher am Montag einräumte. Die Einschränkungen waren in den obligatorischen „Notice to Airmen“ (Notam) nachzulesen, die bei jedem Flug berücksichtigt werden müssen. Es habe im Vorfeld ein „Missverständnis“ bei der Interpretation der Notams gegeben, sagte der Sprecher. Die Passagiere seien umgebucht worden.

Das immerhin führt zu überschaubaren Kosten, denn es waren laut Eurowings nur zwei. (dpa)