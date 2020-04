Festnahmen nach Brand auf Düsseldorfer Automeile Höherweg

Bei dem Brand auf der Automeile wurden mehrere Autos und ein Wohnwagen zerstört. Die mutmaßlichen Brandstifter sind jetzt in Haft.

Düsseldorf. SEK-Beamten stürmten Wohnungen in Düsseldorf und Neuss. Täter sollen Schaden von 400.000 Euro angerichtet haben.

Nach dem Brand auf dem Gelände eines Autohändlers an der „Automeile“ am Höherweg im Düsseldorfer Stadtteil Lierenfeld am 23. Februar ging die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus. Mit den Bildern aus einer Überwachungskamera fahndeten die Ermittler nach drei zunächst unbekannten Tatverdächtigen. Jetzt kam es zu Durchsuchungen und Festnahmen.

Das SEK stürmte im Morgengrauen

Im Morgengrauen stürmten am Donnerstag Spezialisten des Kriminalkommisariates 11 mit Beamten einer Spezialeinheit Objekte im Düsseldorfer Süden und in Neuss. Unter dringendem Tatverdacht wurden drei Personen vorläufig festgenommen. Es bestanden entsprechende Haftbefehle.

„Im Zuge der Ermittlungen nach dem Brandgeschehen verdichteten sich die Hinweise auf die drei Personen“, sagte ein Polizei-Sprecher. Der Tatverdacht konnte soweit erhärtet werden, dass entsprechende Beschlüsse erwirkt wurden. Es handelt sich um drei deutsche Männer im Alter von 30, 47 und 48 Jahren. Die Ermittlungen dauern an.

Auch Verstoß gegen das Waggengesetz

Bei dem 48-Jährigen wurden in seiner Wohnung in Düsseldorf-Oberbilk eine verbotene Gas-Schreckschusswaffe mit Munition und Amphetamin (170 Gramm) gefunden. Danach ergibt sich der Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Handels mit nicht geringen Mengen Rauschgift. Bei dem Zugriff durch Spezialeinheiten erlitt der 48-Jährige selbstverschuldet leichte Verletzungen. Die Beschuldigten werden gestern dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Der Schaden lag bei 400.000 Euro

Bei dem Brand entstand ein Schaden von etwa 400.000 Euro. Bei dem Eintreffen der Feuerwehr haben bereits sechs Autos und ein Wohnwagen auf dem Hof des Autohauses gebrannt. Bevor die Feuerwehr löschen konnte, musste erst der Zaun mit einem Bolzenschneider geöffnet werden. Den Einsatzkräften sei es danach schnell gelungen, die Flammen zu stoppen.