FDP will Krefelder Zoo unterstützen

50.000 Euro solle die Stadt Düsseldorf an die Nachbarn in Krefeld spenden. Das hat FDP-Ratsfrau und OB-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ihren Kooperationspartnern SPD und Grüne im Stadtrat vorgeschlagen. „Einen entsprechenden Antrag werden wir in der kommenden Ratssitzung einbringen“, sagte sie der NRZ. „Generationen von Düsseldorfern haben den Krefelder Zoo regelmäßig besucht. Wir profitieren also auch davon“, so Strack-Zimmermann weiter. „Außerdem finde ich, dass wir Solidarität mit unseren Nachbarn zeigen sollten.