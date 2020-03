Wenig Sympathie gibt es für den Vorschlag der FDP, im Düsseldorfer Osten einen neuen Stadtteil zu schaffen (NRZ von Sonntag). Es hagelt Kritik von den anderen Parteien. Die Idee sei nicht neu, die Zahlen übertrieben und der Plan so nicht umsetzbar. Man wirft den Liberalen Wahlkampfgetöse vor.

Mit der CDU nicht machbar

Die Stadt möchte auf dem Gelände der Bergischen Kaserne Wohnungen bauen. Doch der FDP geht das nicht weit genug. Stattdessen will man die Fläche bis zum Conesweg und dem Conesbach bebauen. 10.000 Einwohner oder mehr sollen da dann einziehen.

„Das Thema ist nicht neu“, sagt Alexander Fils (CDU), Vorsitzender des Planungsausschusses. „Die Planungen für die Bergische Kaserne laufen bereits seit Jahren. Wir warten nur darauf, dass auf dem Gelände gebaut werden kann. Die FDP stellt sich dort Massenwohnungsbau vor und will Luftschneisen bebauen. Das ist mit der CDU nicht zu machen“, betont Fils. „Wir wollen die beiden Flächen der Kaserne bebauen und die Luftschneisen erhalten.“ Maximal 5000 Einwohner seien in den bisherigen Planungen vorgesehen. Außerdem prüfe man derzeit noch, wie eine mögliche Seilbahn vom Stadtzentrum nach Hubbelrath gebaut werden könnte. „Ohne Verkehrsanbindung gibt es keine Bebauung“, sagt Fils.

SPD von Vorstoß überrascht

Das sieht auch Matthias Herz, wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion so. Die Wiener Seestadt bei Aspern, die laut FDP Vorbild für das Bauvorhaben sein solle, habe man zuerst mit einer U-Bahn an das Stadtzentrum angebunden, bevor der Wohnungsbau begann. „Ich bin überrascht, dass die FDP jetzt so nach vorne sprintet und von der Massivität des Vorhabens. Ich hatte eher den Eindruck, dass die FDP sehr zögerlich war“, sagt Herz. 2016 habe die FDP die Bebauung der Grünfläche noch abgelehnt. „Wir freuen uns aber, dass die FDP endlich begriffen hat, was nötig ist. Wir sind ja schon da dran und haben das schon lange gefordert“, so der Ratsherr. „Das ist also alles nichts neues. Da muss die FDP jetzt auch zeigen, wie sie das umsetzen will und nicht nur im Wahlkampf rumtröten.“ Sollte die Bergische Kaserne mit einem leistungsstarken ÖPNV-Anschluss bebaut werden, wolle auch die SPD die Grünfläche in die Bebauung mit einbeziehen.

FDP war selber gegen dichtere Bebauung

Norbert Czerwinski, Fraktionschef der Grünen im Stadtrat hält die Pläne der FDP für nur schwer vorstellbar. „Wir haben bereits die Bergische Kaserne. Nach dem Plan der FDP wäre die Fläche dann dichter bebaut, als das Glasmacher Viertel“, sagt Czerwinski. Auch er will erst den ÖPNV ausbauen und erinnert daran, dass auch die OB-Kandidatin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, in der Gegend dünner bebauen wollte als in den Plänen vorgesehen. „Vor vier Jahren war sie noch dagegen, als die SPD von 3000 Einwohnern gesprochen hatte.“

Die Linke fordert, dass die Stadt selber baut. „Für uns ist wichtig, dass bezahlbare Wohnungen entstehen“, sagt Linken-Fraktionschef Lutz Pfundner. „Uns geht es in erster Linie um die Bergische Kaserne. Wenn dort gebaut wird, dann sollte nur öffentlich geförderter Wohnraum entstehen.

Planungen für die Bergische Kaserne laufen noch

Auch Karsten Kunert (SPD), Bürgermeister im Stadtbezirk 7, erinnert daran, dass es bereits Planungen für das Gelände gibt. Darin seien 1800 bis 3000 Wohneinheiten vorgesehen. „Wenn wir das haben, dann kann man überlegen, wo wir noch bauen können. Wir wissen ja noch gar nicht, was genau in die Bergische Kaserne kommt“, gibt er zu bedenken. „Ehe man da weitere Flächen versiegelt, arbeiten wir erstmal an den Planungen, die wir jetzt haben.“