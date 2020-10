Am Mittwochabend trafen sich die Düsseldorfer Grünen zu Sondierungsgesprächen mit der CDU im Rathaus. Einen Tag später waren SPD und FDP an der Reihe. Eine Fortsetzung der Ampelkoalition ohne den scheidenden Oberbürgermeister Thomas Geisel bleibt möglich. „Die Gespräche waren gut und konstruktiv, genau so wie mit der CDU am Tag zuvor“, sagte der ehemalige OB-Kandidat Stefan Engstfeld, der für die Grünen als Verhandlungsführer am Tisch saß. Man habe – wie schon mit der CDU – die Themen Verkehr, Wohnen und Klima besprochen und wolle bei einer zweiten Runde nach den Herbstferien weiter sondieren, so Engstfeld.

30 Leute kamen zu den Gesprächen im Rathaus

Bei den Grünen am Tisch im Sitzungssaal der ersten Rathaus-Etage Platz saßen neben Engstfeld unter anderem NRW-Chefin Mona Neubaur sowie die Düsseldorf-Sprecherinnen Mirja Cordes und Paula Elsholz. Bei der SPD gehörten der Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus und Fraktionschef Markus Raub mit zur Delegation. Insgesamt waren 30 Leute vor Ort.

Bei den Gesprächen habe eine gute Atmosphäre geherrscht, heißt es auch aus SPD-Kreisen. Man habe über einige Themen gesprochen, jedoch für den 27. Oktober das nächste Gespräch vereinbart, um weitere Punkte zu besprechen. Über die Inhalte sei Stillschweigen vereinbart worden. Jedoch wolle die SPD parallel keine weiteren Gespräche führen, heißt es weiter. Also auch nicht mit der CDU.

Probleme beim Thema Umweltspuren

Von einer guten Atmosphäre berichtet auch die Düsseldorfer FDP-Chefin und Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann. „Es gibt ein Grundvertrauen. Es kennen sich alle, da wir sechs Jahre lang zusammengearbeitet haben. Wir haben am Donnerstagabend ein paar Themen abgeklopft“, sagt Strack-Zimmermann, die zu den Sondierungsgesprächen im Rathaus aus Berlin per Video zugeschaltet war. Dass die FDP-Frontfrau nicht abgeneigt ist, die Ampel fortzuführen, machte sie schon einen Tag nach der Stichwahl klar. „OB Thomas Geisel wurde abgewählt, aber nicht die Ampelkoalition.“

Was die Umweltspuren betrifft, könnte es bei beiden Konstellationen – Schwarz-Grün und Ampel – Probleme geben. Darauf angesprochen sagte Engstfeld am Freitag: „In beiden Konstellation wäre ein Partner dabei, der für die Abschaffung der Umweltspuren ist.“ Damit meint Engstfeld die CDU und die FDP. „Wer aber für die Abschaffung ist, muss einem Gericht erklären, wie man ein Dieselfahrverbot verhindern und wie man die Luftqualität in Düsseldorf verbessern kann.“