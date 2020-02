Düsseldorf. In Düsseldorf nehmen mehr Väter Elternzeit als im NRW-Durchschnitt. Die Männer nehmen sich im Schnitt zwei Monate Zeit.

Fast jeder vierte Düsseldorfer Vater nimmt Elterngeld

In Düsseldorf haben im Jahr 2018 nach den aktuellsten Daten des Statistischen Bundesamts 14.567 Menschen Elterngeld bezogen, davon auch 3563 Väter. „Damit haben 24,5 Prozent der Väter in Düsseldorf eine Elternzeit genommen, während es im NRW-Durchschnitt nur 21,5 Prozent waren“, sagt Experte Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic. „Auffällig dabei ist allerdings, dass 63,1 Prozent der Männer lediglich zwei Monate Elternzeit nehmen, während es bei Frauen durchschnittlich 13,1 Monate sind“. Ein Grund hierfür ist sicherlich auch, dass Männer immer noch mehr verdienen als Frauen, was sich deutlich in der Höhe des Elterngeldes widerspiegelt. „Das durchschnittliche monatliche Elterngeld bei den Vätern lag 2018 in Düsseldorf bei 1243 Euro, das der Mütter nur bei 875 Euro“, so Lobscheid weiter.

Elterngeld ist eine staatliche Leistung für junge Familien. Es schafft einen finanziellen Ausgleich, wenn Eltern nach der Geburt ihre berufliche Arbeit unterbrechen oder einschränken. Die Transferzahlung gibt es auch für Eltern, die vor der Geburt nicht gearbeitet haben. Elterngeld gibt es in drei Varianten, die kombiniert werden können: Basiselterngeld, ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus.