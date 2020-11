Fast-Ausfall der Session trifft die Düsseldorfer Wirte hart

Normalerweise wäre es morgen so weit: Mit dem 11.11. würde die Karnevalssaison eröffnet. Doch das Infektionsgeschehen macht einen normale Session unmöglich. Damit fällt nicht nur die Aussicht der Karnevalisten auf viele feuchtfröhliche Feiern ins Wasser: Gerade auf die Karnevalshochburgen kommen finanzielle Einbußen in Millionenhöhe zu.

„15 bis 20 Prozent des Jahresumsatzes“

„Für die Altstadt gehe ich von grob 15 bis 20 Prozent des Jahresumsatzes aus, der auf die Karnevalszeit fällt“, sagt Isa Fiedler, Wirtin des „Knoten“. Sie ist Vorsitzende der Altstadtwirte, einem Zusammenschluss von 200 Gastwirtschaften – eine große Mehrheit der dort insgesamt 260 Gastronomien. „Man darf Karneval nicht auf die fünf tollen tage beschränken“, sagt Fiedler. So sei durch karnevalistische Versammlungen schon ab dem 11.11. zusätzlicher Betrieb in der Altstadt. „Viele gehen vor Sitzungen noch was Essen und danach noch was trinken“, so Fiedler.

Für die Gastwirtin hat die „Katastrophe“ längst begonnen. „Wir haben geschlossen. Noch schlimmer wäre nur, wir hätten auf, und keiner kommt.“ Sie kritisiert die Landesregierung: So habe sie schon im Oktober einen Antrag eingereicht, die Coronaschutzveroordnung für ihren Betrieb zu erleichtern. Dazu hatte sie extra ein Luftfilter-System eingebaut, das den infektionsschutz-gerechten Betrieb ermöglichen sollte. Eine Antwort hat sie bisher nicht bekommen.

Thomas Kolaric, Geschäftsführer der Dehoga im Bezirk Düsseldorf, vermutet für die Schankwirtschaften einen Verlust etwa von 10 bis 15 Prozent des Jahresumsatzes durch den Karnevalsausfall. „Karneval ist für die Betriebe in Düsseldorf ein schwerwiegender wirtschaftlicher Faktor“, sagt er. Diese Einbußen könnten, so Kolaric, dann auch einen Arbeitsplatzverlust für 10 bis 15 Prozent der Belegschaften bedeuten.

Einbußen in dreistelliger Millionenhöhe

Auch die andere Karnevalshochburg trifft es hart: Das NRW-Wirtschaftsministerium verwies in Antwort auf eine SPD-Anfrage auf Zahlen zu Karnevalsumsätzen in Köln. Auch dort erwirtschaften Kneipen in der Session etwa um die 20 Prozent ihres Jahresumsatzes – damit droht in der Domstadt ein Verlust von bis zu 182 Millionen Euro.

Kommende Verluste der vielen Düsseldorfer Karnevalsvereine lassen sich derweil noch nicht beziffern. „Das einzige, das feststeht, ist unser Hoppeditz Erwachen“, sagt Hans-Peter Suchand, Sprecher vom Carnevals Comittee (CC). Vor Publikum darf das allerdings nicht passieren. Zuschauen kann man nur per Livestream. Für November sind sonst alle Veranstaltungen abgesagt. Planungen für Rosenmontag, etwa die Idee eines Umzuges im Stadion, liegen derweil auf Eis. Darauf hat sich das CC auch mit dem WDR geeinigt. „Im Moment hängen wir in der Luft“, sagt Suchand.

Tilly mit zweitem Standbein

„Klar werden wir Einbußen haben – die können wir aber noch auffangen“, sagt Jacques Tilly. Der berühmte Wagenbauer des rheinischen Karnevals und sein Team haben ein zweites Standbein: „Wir bauen Großplastiken aller Art. Im Moment etwa für den ZDF-Fernsehgarten und für Weihnachten.“ Dazu kämen die bereits vor Monaten in Auftrag gegebenen Wagen. Seit Mai bauen sie schon, zehn Wagen wurden fertiggestellt, zwei kommen noch dazu. Ein Problem ergäbe sich, wenn die Wagen in diesem Jahr nicht zum Einsatz kommen, „Dann nutzen die Vereine ihre Wagen im Jahr darauf und da bekommen wir dann weniger Aufträge“, so Tilly.

Acht Leute stark ist sein Team, zum Rosenmontag hin würde es normalerweise auf etwa 20 Wagenbauer aufgestockt. Ob das auch zu dieser Session so sein wird, hängt davon ab, ob es etwa zum Stadion-Rosenmontagszug kommt. „Bis Ende Dezember, spätestens anfang Januar muss das entschieden werden“, so Tilly, „Da fangen wir dann an, die politischen Wagen zu bauen. Wenn es erst Mitte Januar feststeht, gibt es keine.“

Gerade die stets hochaktuellen politischen Wagenplastiken machten Tilly berühmt – Bilder von ihnen gehen jährlich durch ganz Deutschland, manche durch die ganze Welt.

Immerhin einer seine Wagen kommt diese Session zum Einsatz: Der Senftopf, gebaut vor zwei Jahren. Aus diesem steigt morgen der Hoppeditz. Allerdings nicht vor großem Publikum.