Ex-Profikicker wird in Hilden zum Tischler umgeschult

In vielen Branchen werden Fachkräfte händeringend gesucht. Unternehmen, die auf dem Arbeitsmarkt nicht fündig werden, haben vielleicht das Potential in ihren eigenen Reihen. Oder sie versuchen es mit einem Arbeitssuchenden, der noch mal in die Lehre muss. „Höchste Zeit also, in die betriebliche Weiterbildung zu investieren“, appelliert die Agentur für Arbeit im Kreis Mettmann an heimische Firmen – und nennt als Vorbild die Bell Innenausbau GmbH in Hilden.

In zwei Jahren zum Tischler

Bei Bell Innenausbau wird der ehemalige Profifußballer Samir Bilalovic seit August mit Hilfe der Agentur für Arbeit zum Tischler qualifiziert. Der 40-Jährige wird eine betriebliche Einzelumschulung, also eine verkürzte reguläre Ausbildung in einem Betrieb absolvieren. Konkret bedeutet dies, dass er in zwei Jahren den Stoff aus drei Jahren für seine Ausbildung zum Tischler lernen muss. Bis Juli 2021 wird er gemeinsam mit Jugendlichen in der Berufsschule wieder die Schulbank drücken und mit der Prüfung im Juli 2021 einen vollwertigen Berufsabschluss erwerben.

Die Agentur für Arbeit Mettmann fördert solche Einzelumschulungen, da Fachkräfte gesucht werden und das Risiko der Arbeitslosigkeit bei ungelernten Kräften am höchsten ist. „Wir haben für Arbeitgeber und Arbeitnehmer interessante finanzielle Angebote“, sagt Arbeitsagentur-Chef Karl Tymister.

Arbeitgeber erhalten eine ausführliche Beratung rund um das Thema Weiterbildung ihrer Beschäftigten bei Weiterbildungsberater Jürgen Vater, Telefon 02104 6962-230.