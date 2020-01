Es brummt am Flughafen

Am Flughafen brummt es, immer mehr Menschen wollen in Düsseldorf starten oder landen. Mehr Flüge und mehr Passagiere, das bedeutet mehr Arbeitsplatze am Flughafen, mehr Arbeitsplätze für Düsseldorf und die Region. Geht es dem Flughafen gut, geht es der Wirtschaft gut.

Aber nicht unbedingt den Anwohnern, die vor allem durch Nachtflüge empfindlich gestört werden.

Die schon reflexartige Reaktion des Vereins Kaarster gegen Fluglärm nach Mitteilungen des Flughafens mag das eigene Klientel zufrieden stellen, man sollte aber auch mal etwas objektiver schauen. Die Anstrengungen des Flughafens und einiger Fluggesellschaften, die Nachtflüge zu reduzieren, werden nicht gewürdigt. Doch gerade hier sind die Zahlen rückläufig.

Die Forderung nach weniger Kurzstreckenflügen dagegen ist verständlich. Warum kann man nach Hamburg nicht die Bahn nehmen? Oder auch nach Berlin, Amsterdam oder Brüssel?

Einfache Antwort: Weil das Angebot da ist. Und auch die Nachfrage. Daran werden auch höhere Steuern, die seit diesem Jahr für Flüge anfallen, nichts ändern.

Hier ist ein Umdenken bei uns als Passagieren gefragt. Doch Umdenken ist nicht einfach. Wie das Beispiel unserer Düsseldorfer Bundestagsabgeordneten zeigt: Sie fliegen munter zwischen der Landes- und der Bundeshauptstadt hin und her. Ist eben praktisch.