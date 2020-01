Erkrath: Mutmaßlicher Serienbrandstifter vor Gericht

Mettmann. Eine Serie von Brandstiftungen hielt die Bevölkerung in Erkrath im Sommer in Atem. Nun steht ein 18-Jähriger mutmaßlicher Feuerteufel vor Gericht.

Einer der beiden mutmaßlichen Serien-Brandstifter von Erkrath steht an diesem Mittwoch in Mettmann vor Gericht. Bei einer spektakulären Brandserie waren im vergangenen Sommer in Erkrath bei Düsseldorf Autos, zwei Schulen und eine Kindertagesstätte angezündet worden.

Die Grundschule Sandheide brannte komplett nieder, auch die Awo-Kindertagesstätte im selben Ortsteil wurde durch das Feuer fast völlig zerstört.

Prozess gegen mutmaßlichen Brandstifter unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Polizei konnte zwei 17 Jahre alte Verdächtige ermitteln. Gegen einen von ihnen, inzwischen 18 Jahre alt, wird nun unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt.

Nach dem Brand der Grundschule in der Nacht des 1. Juni 2019 hatte die Stadt Erkrath auch zu Spenden aufgerufen, um zerstörte Bücher und Lehrmaterialien schnellstmöglich ersetzen zu können. Insgesamt mussten für 190 Kinder durch den Brand übergangsweise eine neue Schulunterbringung gefunden werden. (mit dpa)

Großbrand in Grundschule Sandheide in Hochdahl 1 / 5 Großbrand in Grundschule Sandheide in Hochdahl Ein Großbrand hat am 1. Juni die Grundschule Sandheide in Erkath-Hochdahl in Schutt und Asche gelegt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Foto: Feuerwehr Erkrath Foto: NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

