Düsseldorf. Ein Kunde eines Düsseldorfer Schnellrestaurants war unzufrieden mit seiner Keksbestellung – und klaute auf rabiate Art direkt vier weitere.

Kunde ärgert sich über Bestellung – und haut mit Keksen ab

Eine nicht ganz gewöhnlicher Raub spielte sich Dienstagnachmittag gegen 15.56 Uhr in Pempelfort an der Duisburger Straße in Düsseldorf in einem Schnellrestaurant ab. Ein Kunde bestellte dort unter anderem Kekse und verließ das Restaurant. Wenige Minuten später meldete sich besagter Kunde telefonisch und reklamierte sehr ungehalten das Kaffeegebäck.

Da das Gespräch nicht zum gewünschten Ergebnis führte, kehrte der enttäuschte Kekskäufer kurzerhand schreiend in die Düsseldorfer Filiale zurück. Dort wandte er sich in äußerst aggressiver und bedrohlicher Manier zunächst an seinen vorherigen Telefonpartner.

Auch die Versuche eines weiteren Mitarbeiters, den Mann zu beruhigen schlugen fehl. Stattdessen begab sich der wütende Mann hinter den Verkaufstresen, erbeutete vier weitere Kekse und wollte abhauen. Ein andere Mitarbeiter versuchte ihn aufzuhalten und wurde mit Fäusten attackiert.

Der Täter flüchtete daraufhin mit den Keksen in einem dunklen Geländewagen vom Parkplatz. Die Ermittlungen dauern an. (red)