Düsseldorfs Politik für und gegen Tempo 130 auf Autobahnen

Die SPD wagt nach den Grünen wieder den Vorstoß: sie fordert ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Die Geschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde soll nicht nur als Richtgeschwindigkeit gelten, sondern ganz verbindlich – so zumindest der Gedanke von Sozialdemokraten, Grünen und Linken. Auch bei Düsseldorfer Politikern bleibt das Tempolimit ein beliebtes Diskussionsthema. „Die Tempobegrenzung sorgt für mehr Sicherheit, weniger Verkehrstote und eine bessere Öko-Bilanz, da CO2 durch geringeren Spritverbrauch eingespart werden kann“, sagt Düsseldorfer SPD-Chef Andreas Rimkus.

Koalitionsstreit sollte vermieden werden

Andreas Rimkus, Vorsitzender der SPD Düsseldorf, begrüßt ein Tempolimit. Foto: Boris Schmidt

Doch im Oktober vergangenen Jahres stimmte Rimkus noch gegen den Antrag der Grünen-Fraktion, ein Tempolimit auf Autobahnen einzuführen. Weshalb? „Ganz einfach, die Grünen haben den Antrag ohne jede Vorwarnung ins Spiel gebracht. Wir hatten keine Zeit uns innerhalb der Koalition zu positionieren und abzusprechen, was der Koalitionsvertrag aber vorsieht“, so Rimkus. Selbst innerhalb der SPD-Fraktion gab es zu dem Zeitpunkt keine glasklare Linie. Um dem Koalitions-Zoff aus dem Weg zu gehen wurde gegen das Tempolimit gestimmt, „auch wenn ein Verbot aus sachlichen Gründen nach wie vor Sinn ergibt“. Nach der Wahl der neuen SPD-Doppelspitze, bestehend aus Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, wolle man nun einen neuen – auch intern besser abgestimmten – Versuch zur Einführung des Tempolimits wagen, heißt es vom Düsseldorfer SPD-Chef.

Mirja Cordes, Vorsitzende der Düsseldorfer Grünen, wirft der SPD Symbolpolitik vor – freut sich aber, dass die SPD nun auch für eine Geschwindigkeitsbegrenzung stimmen will. Foto: Wappner / NRZ

Die Grünen finden das Vorgehen der Sozialdemokraten begrüßenswert, „auch wenn man sich nach der Abstimmung im vergangenen Jahr die Frage stellen muss, wie glaubwürdig die SPD in dieser Hinsicht ist. Das, was die Sozialdemokraten dort betreiben klingt mehr nach Symbolpolitik“, so Düsseldorfer Grünen-Vorsitzende Mirja Cordes. Es wäre dennoch wünschenswert, wenn sich die SPD zu dem Thema bekennen würde, „obwohl eine Umsetzung mit Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU derzeit nicht möglich ist“, sagt Cordes. Dabei ließe sich mit dem Tempolimit ein denkbar einfacher Beitrag zu mehr Sicherheit und Klimaschutz im Autoverkehr leisten, so die Grünen-Vorsitzende abschließend.

CDU will mehr Bahn-Pendler

Während SPD und Grüne derzeit ähnliche Positionen

Düsseldorfer CDU-Chef Thomas Jarzombek hat gegen das Tempolimit gestimmt. Statt auf Verbote setzt der Düsseldorfer Christdemokrat auf Digitalisierung und die Bahn. Foto: CDU / Tobias Koch

in der Debatte beziehen, halten CDU und FDP eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung für den falschen Ansatz. „Ich habe im Bundestag gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung gestimmt", sagt Düsseldorfer CDU-Chef Thomas Jarzombek. Autobahnen seien nach wie vor sichere Straßen, die meisten Verkehrsunfälle ereigneten sich woanders. „Wichtiger wäre es etwa, dass LKWs in Kurven langsamer fahren, damit etwa der Verkehr für Radfahrer sicherer wird“. Ebenfalls wolle man bei den Christdemokraten – wobei auch andere Parteien den Vorschlag unterstützen – die Verkehrsflüsse mittels digitaler Kanäle steuern, verbessern und insgesamt sicherer machen. Auch Anpassungen im Auto selbst, etwa durch bessere Airbags, soll das Fahren sicherer machen. „Es gibt andere und bessere Wege, bevor wir mit Verboten anfangen sollten“, so der CDU-Chef.

Zum Thema „Klimaschutz durch Tempolimit“ hat Jarzombek eine eigene Meinung: „Es wäre generell besser, wenn Autofahrer auf die Bahn umsteigen. Das wäre ein deutlicherer Gewinn für das Klima, als wenn die Geschwindigkeit auf Autobahnen reduziert würde“. Bereits im kommenden Jahr soll der Wechsel auf Öffentliche Verkehrsmittel durch günstigere Ticket-Preise und dichtere Taktungen vereinfacht werden.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Bürgermeisterkandidatin und Motorradfahrerin, hält ein ein generelles Verbot für falsch – stattdessen plädiert sie für Beschränkungen an Gefahrenzonen. Foto: Ándreas Bretz

Die FDP lehnt eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen ab – zeigt sich jedoch offen für partielle Beschränkungen. „Ich kann als Motorradfahrerin aus eigener Erfahrung sprechen, wenn ich sage, dass es gefährliche Passagen auf Autobahnen gibt“, so FDP-Bundestagsabgeordnete und Bürgermeisterkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Gerade an den Gefahrstellen müsse angesetzt werden, „eine generelle Tempobeschränkung ist hingegen zuviel des Guten“. Den Sozialdemokraten wirft sie Scheinpolitik vor: „Es musste einfach wieder eine Sau gefunden werden, die an den Weihnachtstagen durch’s Dorf getrieben wird – diesmal war es das Tempolimit“, ist die FDP-Politikerin überzeugt.