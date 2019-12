Kassenbon-Pflicht: Düsseldorfer Verbände erwarten Müllberge

Ab dem 1. Januar herrscht Bon-Pflicht in Deutschland. Das „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ sieht nämlich vor, dass jeder Käufer ab dem neuen Jahr nach dem Einkauf einen Bon erhält.

Die auch als Kassengesetz bezeichnete Bestimmung soll dabei helfen, Steuerhinterziehung zu verhindern – doch Düsseldorfer Verbände sehen das Gesetz kritisch. Denn: Vor allem auf Einzelhändler – aber auch Dienstleister wie Friseure – kommen ein enormer bürokratischer Aufwand und erhebliche Kosten zu.

Beim Handelsverband NRW mit Sitz in Düsseldorf ist man sich einig, dass sich die Anzahl und die Länge der auszugebenden Kassenbons ab dem kommenden Jahr spürbar erhöhen wird: „Wir rechnen mit mehr als zwei Millionen Kilometern zusätzlicher Länge an Kassenbons im Jahr“, so Handelsverband-Steuerexperte Ralph Brügelmann.

Bon-Pflicht sorgt für Papierberge

Kassen müssten demnach mit einer technischen Sicherheitseinrichtung ausgerüstet werden, die beim Einkaufen schon beim ersten Tastendruck eine Transaktion eröffnet, die nicht spurlos gelöscht werden kann. Das funktioniert unabhängig davon, „ob dann der Kunde einen Beleg bekommt oder nicht“, so Brügelmann.

Da auch schon bei Kleckerbeträgen – wie etwa der Kauf eines einzelnen Brötchens – ein Kassenbon ausgedruckt werden muss, entsteht laut der IHK Düsseldorf ein bürokratischer Aufwand, der auch aus ökologischen und ressourcenschonender Perspektive keinen Sinn ergibt. Aus Sicht der Wirtschaft sei diese Regelung nicht verhältnismäßig: „Was auf die Unternehmer konkret zukommt, haben einige Beispiele schon eindrucksvoll gezeigt – lange Papierschlangen sind die Folge. Ganz zu schweigen von der Entsorgung der Kassenbons, die die Kunden liegen lassen.

Die Bons, die auf Thermopapier gedruckt werden, gehören nämlich in den Restmüll“, erklärt Tina Schmidt, Handelsreferentin der IHK Düsseldorf. Die Industrie- und Handelskammern in NRW haben sich daher an die Politik gewandt, um für eine Aufhebung der Belegausgabe ohne Kundenwunsch zu werben.

Umweltverband warnt vor möglichen Gesundheitsschäden

„Grundsätzlich sei es natürlich richtig, gegen Steuerhinterziehung vorzugehen“, betont Mohamed Boudih, Landesbezirksvorsitzender der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten in Düsseldorf. Gerade für für kleinere Geschäfte könne die Bon-Pflicht zur Belastung werden: „Es müssen teils neue Kassensysteme eingeführt werden. Das ist für Kleinstbetriebe natürlich aufwendiger, als für die großen Ketten, die über mehr Geld und Personal verfügen“, so Boudih.

Nicht nur wegen des bürokratischen Aufwands gibt es viele Bedenken gegen das neue Gesetz: „Dass jetzt so viel Papier bedruckt werden muss, führt natürlich für viele Betriebe zu einem Müllproblem“, so Dirk Jansen vom Umweltverband Bund in Düsseldorf. Es handle sich zudem nicht um „normales“ Papier, sondern spezielles Thermopapier, welches nicht mit anderem Papier zusammen recycelt werden könne. Außerdem bedenklich: „Im Papier sind Schadstoffe wie BPS enthalten. Für Kunden und Kassierer kann das auf Dauer schädlich sein“, so Jansen.