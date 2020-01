Düsseldorfer Studierende setzen Studentenwerk ein Ultimatum

Ein harter und auch zäher Kampf zeichnet sich im Streit um die Besucherregelung in Wohnheimen ab. Die Studierendenvertretungen der vier staatlichen Hochschulen (Hochschule Düsseldorf, Heinrich-Heine-Universität, Robert Schumann Hochschule, Kunstakademie) haben sich zusammengeschlossen und dem Studierendenwerk Düsseldorf eine Unterlassungsaufforderung zukommen lassen.

Aushänge zur Besucherregelung sollen abgenommen werden

In diesem fordern sie den Betreiber der Wohnanlagen auf, die Aushänge zur Besucherregelung auf den Wohnanlagen abzunehmen, die vorsieht, dass Studierende für Übernachtungsgäste fünf Euro pro Nacht zahlen und ihren Besucher auch anmelden. Dafür haben sie dem Studierendenwerk eine Frist bis zum 21. Januar 2020 gesetzt. „Andernfalls behalten wir uns weitere Schritte vor. Wir hoffen jedoch, dass dies nicht erforderlich ist“, so die Studierenden in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt.

Das Studierendenwerk will sich darauf nicht einlassen. „Ich denke, es geht Ihnen und uns nicht um die bewusste Herbeiführung eines Rechtsstreits, sondern um eine vernünftige Regelung im Sinne aller Studierenden, die in einer unserer Wohnanlagen wohnen“, schreibt Geschäftsführer Frank Zehetner in einem Schreiben an die Studierenden, das unserer Redaktion vorliegt. Er sehe „gern einem einheitlichen Vorschlag der vier Düsseldorfer Asten entgegen, welcher umsetzbar ist und auch die Belange aller bei uns wohnenden Studierenden berücksichtigt“.

Sind Studenten-Wohnungen doppelt belegt?

Zudem weist Zehetner in dem Schreiben auf die Hintergründe für die Einführung der Besucherregelung hin. „Immer wieder, sprich es handelt sich nicht um Einzelfälle, kommt es vor, dass Wohnplätze an eine Person vermietet werden, jedoch nicht nur eine Person dort wohnt“. Deswegen habe man eine Regelung finden müssen, „um solche Fälle möglichst zu vermeiden“. Es gehe „eigentlich“ nicht darum, dass „die Freundin oder der Freund mal eine Nacht zur Übernachtung bleibt“. Vielmehr benötige man „eine Lösung für die Fälle, in denen von Bewohnerin/innen schlicht missachtet wird, dass es sich um die Vermietung nur eines Wohnplatzes handelt“.

Asta: „Das schießt am Ziel vorbei“

„Fadenscheinig“: So bezeichnet der AStA der Hochschule Düsseldorf die Argumentation des Studierendenwerk. „Um gegen solche Vorstöße vorzugehen, braucht es keine Besucherpauschale, die alle Studierenden trifft und vor Gericht sowieso keinerlei Bestand hätte“. Mit der Pauschale werde die „Unwissenheit gerade von jungen Studierenden“ ausgenutzt, „die ihre erste eigene Wohnung haben und nicht richtig über ihre Rechte und Pflichten als Mieter informiert sind, gnadenlos aus“. Die Pauschale „schießt vollkommen am Ziel vorbei“, meinen die Studierenden. In einem Treffen mit den anderen Studierendenvertretungen will man eine „gemeinsame Handlungsstrategie“ erarbeiten.

Das Studierendenwerk betreibt alleine in der Landeshauptstadt mehr als 3000 Wohnheimplätze.