Jachthafen Golzheim. Hier liegt die „Melody“, eine so genannte Elegance-Jacht, in Bremen gebaut , in Hamburg zugelassen. Sie ist 22 Meter lang, also ziemlich imposant und gehört einem ebenso imposanten Menschen: Sascha Klaar, Vollblutmusiker, Rampensau, Entertainer, Produzent, TV-Star, Familienvater und was noch alles. Vor dem Eingang zum Wohnbereich der „Melody“ stehen zwei große blaue Tonnen auf dem Deck. „Heizöl“, erklärt der 48-Jährige, das sei viel günstiger als Diesel. Auf einem Boot kann es im Winter ordentlich kalt werden. Doch Sascha Klaar heizt nicht nur auf der „Melody“ ein, sondern bald auch wieder seinen zahlreichen Fans. Er spielt zur Weihnachtszeit Konzerte in Düsseldorf, unter anderem im Maritim oder in der Schumacher-Brauerei an der Oststraße. Mit Spannung erwartet werden auch die beiden „Fantastic-Shows“ im Apollo-Varieté am 27. und 28. Januar – mit viel Musik und viel Artistik.

Auf Alkohol und Drogen wird verzichtet – auf Disziplin nicht

„Das ganze Leben ist Rock’n’Roll“ steht im Whatsapp-Profil von Sascha Klaar, der im niederrheinischen Wegberg geboren wurde und schon als Kind mit den Eltern an den Wochenenden nach Holland ans Ijsselmeer fuhr, weil dort das Plattbodenschiff des Vaters lag. Doch ein Leben im Rock und Roll, im Boogie und Woogie kann Dellen bekommen, wie Klaar bereits als Jugendlicher erfahren musste. Nach einem schweren Autounfall und Ärger mit der Versicherung hatte sein Vater alles verloren, und Sascha fing als 18-Jähriger an, seine Familie zu ernähren. Er verdiente damals als Barpianist 8000 Mark im Monat. „Wahrscheinlich habe ich dadurch gelernt, mich zu disziplinieren“, meint der Musiker. Ohne Disziplin geht es nicht, sagt Klaar. Ein Leben im Rock’n’Roll funktioniere ohne Alkohol und Drogen, ohne Disziplin aber sei das schwierig.

Die zweite Einschnitt im Leben des „Teufelspianisten“ im Sommer dieses Jahres: Da hatte Klaar gemeinsam mit Ehefrau Aneta und dem kleinen Töchterchen, das übrigens auch Melody heißt, den Traum von der eigenen Piano-Bar auf Gran Canaria ausgeträumt. Zwei Jahre lang war er zwischen der Kanareninsel und Düsseldorf hin- und her gependelt, hatte sich dabei vom TV-Sender Vox („Goodbye Deutschland“) begleiten lassen. „Das war eine anstrengende Zeit, die ich mir anders vorgestellt habe“, erzählt Klaar. Dabei war er mit „Sascha’s Piano“ ziemlich erfolgreich auf der Insel gewesen, der Laden war jeden Abend voll. Doch es gab Ärger mit den spanischen Behörden, weil es auch immer wieder Beschwerden von Anwohnern und der angrenzenden Hotelanlage gab. Irgendwann gab der TV-Star zermürbt auf. „Ich hatte immer zwei große Träume im Leben. Den einen mit dem eigenen Hausboot habe ich mir vor gut drei Jahren erfüllt, den anderen musste ich nach einer gewissen Zeit beerdigen“, sagt Klaar. Aber er bereut nichts. „Wir haben uns nichts vorzuwerfen, wir haben es ja versucht.“

Shows in Düsseldorf, Moskau und Appenzell

Jetzt hat ihn Deutschland, Düsseldorf wieder. Klaar spielt aktuell Shows hier und da, bald sogar auf Einladung eines Unternehmens in Moskau. Einmal im Monat reist er für vier Tage ins schweizerische Appenzell, um einen alten Freund zu unterstützen. Der hat dort kürzlich ein Restaurant eröffnet und in den Katakomben eine „Piano-Bar“ für Kumpel Sascha frei gehalten. Denn der Wahl-Düsseldorfer zieht die Leute. Und für Klaar schließt sich in der Schweiz auch ein Kreis. „Ich habe in Appenzell eine meiner ersten Shows am Piano gespielt“, erzählt Klaar, „damals war ich 15“.

Dabei ist der Starpianist eigentlich ein noch besserer Schlagzeuger. Sagt er selbst. Bei seinen Shows gibt es auch immer ein paar Einlagen mit dem früheren Westernhagen-Drummer Charly T. – neben Saxofonist Thilo Baron festes Klaar-Bandmitglied – Trommel-Duette. Letztens noch auf der K-Messe in Düsseldorf. „Das ist immer so geil, das macht Laune, weil wir uns dann gegenseitig hochpuschen.“

Als der Pianist kopfüber stecken blieb

Und gäbe es Titel im Hochpuschen, wäre Sascha Klaar wohl Weltmeister. Der Mann traktiert sein Piano, als gäbe es keinen Morgen und auch kein Übermorgen. Immer voller Körpereinsatz, immer volle Pulle. Und der Funke springt auf sein Publikum über. Klaar hat sich irgendwann ein Piano besorgt, das sich – samt Mensch und Hocker – um 360 Grad drehen kann. Während der Nummer spielt Klaar gerne einen Boogie-Woogie. Völlig irre ist das. „Aber eigentlich kein Problem“, winkt Rampensau Klaar fast schüchtern ab. „Nur einmal, da ist der Strom ausgefallen, als ich gerade kopfüber am Klavier hing, das war weniger schön. Da habe ich habe meinem Schlagzeuger zugerufen, er soll ein Solo machen, um von mir abzulenken.“ Einer der selten Momente, in denen der Mann mal nicht am oder unter Strom war.

So extrovertiert Klaar auf der Bühne ist, so milde und völlig bei sich, ja irden zeigt sich der Mann privat. Jetzt, wo die Kanaren-Geschichte vorbei ist, genieße er wieder vielmehr seine Freizeit, seine Stunden mit Frau und Kind, also mit Aneta und Melody – auf Melody. „Das ist so schön hier, hier lebe ich meinen Traum“, schwärmt der Mann von seiner kleinen Welt am Strom, von seiner Jacht, vom Ausblick. Wenn der Rhein Hochwasser hat, drückt der Fluss das Hausboot nach oben, und Klaar hat plötzlich freie Sicht. „Besser geht es nicht“, sagt er.

Transportprobleme bei Hochwasser

Sollte der Rhein jedoch Ende Januar Hochwasser haben, gibt es ein Problem für die Klaar-Fans, die ins Apollo kommen wollen. Dann nämlich wird es nichts mit dem irren Stunt am 360-Grad-Piano. Grund: Das Instrument kann nur per Lkw und über den Apollo-Lieferanteneingang transportiert werden. Und wenn das Wasser zu hoch steigt, ist der Eingang nicht mehr zugänglich.

Hoffen wir also das Beste.

www.sascha-klaar.com, zudem auf Instagram und Facebook