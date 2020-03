Düsseldorfer SPD sagt wegen Virus alle Veranstaltungen ab

Düsseldorf. Düsseldorfer SPD will helfen, das Gefährdungspotenzial zu senken, sagt Partei-Chef Andreas Rimkus. Auch Kandidaten-Aufstellung ist verschoben.

„Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor eine besondere Bewährungsprobe“, heißt es in einem Brief des Düsseldorfer SPD-Vorstandes an die „lieben Genossinnen und Genossen“ von Freitagabend. Jetzt gelte es, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

„Ausbreitung des Virus verlangsamen“

„Vordringlich geht es darum, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, um besonders gefährdete Personengruppen – ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen – zu schützen und die Gesundheitsinfrastruktur zu schützen, schreiben der Bundestagsabgeordnete und SPD-Chef Andreas Rimkus sowie seine Vorstandskollegen Annika Maus, Karl-Heinz Krems, Peter Rasp, Marion Warden und Astrid Bönemann.

„Als SPD Düsseldorf werden wir unseren Beitrag leisten, das Gefährdungspotenzial zu senken.“ Deshalb hat der geschäftsführende Vorstand der SPD Düsseldorf folgende Maßnahmen beschlossen: Ab sofort bis auf Weiteres werden alle Veranstaltungen der SPD Düsseldorf abgesagt oder werden als Telefonkonferenzen durchgeführt. So wird die für den 18. März geplante Sitzungen des Unterbezirksausschusses auf einen späteren Zeitpunkt vertagt.

Kandidaten für die Kommunalwahl werden später als geplant aufgestellt

Die für den 21. März geplante Vertretersammlung des Unterbezirks zur Aufstellung der Kandidaturen für die Kommunalwahl wird ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. (gömi)