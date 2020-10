Düsseldorfer SPD-Fraktion setzt auf Doppelspitze

Die SPD-Ratsfraktion hat ihren Vorstand gewählt. In der neuen Doppelspitze sitzt neben dem langjährigen Fraktionsvorsitzenden auch ein Neuzugang.

„Wir haben als SPD ganz schön Federn gelassen bei der letzten Wahl“, sagt Maria Spillner, frisch gewählte Co-Fraktionsvorsitzende. „Die Fraktion ist sich einig – wir müssen reflektieren, was wir anders machen müssen“. Die Entscheidung zur Doppelspitze soll nun die Erfahrung der vergangenen Perioden mit neuen Impulsen vereinen. „Die vergangene Fraktion hat sehr viel Sacharbeit geleistet und auch tolle Erfolge erzielt“, resümiert Spillner, „aber eher in Einzelarbeit, und es ist nicht genug nach außen gedrungen.“ Das soll sich künftig ändern. Dass sie selbst Bildungsseminare zu Teamarbeit und Kommunikation gibt, dürfte ihr bei diesem Vorhaben wohl sehr zugute kommen. In der Fraktion ist sie neu, in der Kommunalpolitik aber erfahren: Eine Amtszeit als Bezirksbürgermeisterin des Stadtbezirkes 1 hat sie hinter sich. Neben großem Verständnis der Angelegenheiten in diesem Bezirk bringt sie daher auch viel Erfahrung im Zusammenbringen von Leuten und Leitung von Sitzungen und Arbeitskreisen mit.

Spillner setzt auf die Ampel

Um in den kommenden Jahren nicht nur Oppositionspolitik machen zu können, sondern neue Ideen und Konzepte umzusetzen, wünscht sie sich die erfolgreiche Bildung einer Ampel-Koalition mit Grünen und FDP. Sondierungsgespräche dazu finden heute Abend statt. Auch, wenn es nicht dazu kommen sollte, will sie ihre Fraktion in einigen Feldern in dieser Legislaturperiode ganz besonders stark machen: „Schulbau, Wohnen, die Verkehrswende und eine klare Kante gegen Rechtsaußen“. Wichtig auch: „Wir müssen auch den neuen und jüngeren Menschen in unserer Fraktion in den nächsten Jahren Raum geben, sich einzufinden“, sagt Spillner.

Markus Raub, langjähriges Ratsmitglied und Co-Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtrat. Foto: SPD

„Die Fraktion insgesamt wird sich darauf konzentrieren müssen, das weiterzumachen was sie in den letzten sechs Jahren gemacht hat“, sagt Co-Vorsitzender Markus Raub. Er denkt nicht, dass die Kommunalwahl-Niederlage an der Arbeit der SPD-Fraktion gelegen hat. Fehler habe es viel mehr in der Außenkommunikation gegeben.

Raub will Verjüngung der Fraktion

Für die nächsten sechs Jahre hält Raub sowohl die Arbeit aus der Opposition als auch eine neue Ampelkoalition für denkbar. In Zusammenarbeit mit Spillner will der seit 2009 amtierende Vorsitzende dafür sorgen, dass in Fraktion und Fraktionsvorstand eine Verjüngung stattfindet. Den Neuzugängen will er dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen: „Wer das ein paar Jahre gemacht hat, hat einen reichen Erfahrungsschatz. Daran können junge Mitglieder natürlich profitieren.“ Dies sei ein Grund gewesen, warum er erneut zum Vorsitz kandidiert habe.