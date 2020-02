Düsseldorf: Politiker sind überrascht von AKK-Rücktritt

(Noch)-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) hat infolge der politischen Krise in Thüringen gestern überraschend ihren Rückzug angekündigt. Grund für den Rückzug sei ein parteiinterner Streit über den Umgang mit der AfD und der Linken. In Düsseldorf zeigen sich CDU-Politiker überrascht – und hoffen nun auf einen neuen Anfang in Berlin.

Respekt vor Kramp-Karrenbauers Entscheidung

Düsseldorfs CDU-Parteichef Thomas Jarzombek will derzeit noch nicht über eine Nachfolge sprechen: „Wir sollten erstmal schauen, wer sich für den Vorsitz bereitstellt“. AKK habe konsequent gehandelt, „das hat meinen Respekt“. Dennoch müsse bei der Suche nach einem geeigneten Kandidaten „der nächste Schuss sitzen“, ist sich Jarzombek sicher. Bis dahin sei die CDU aber nicht führungslos: „Bundeskanzlerin Angela Merkel sitzt weiter fest im Amt“.

Sylvia Pantel, CDU-Bundestagsabgeordnete, möchte in Zukunft keine Zusammenarbeit zwischen CDU und der AfD oder der Linken. Foto: (hjba)

„Ich habe Hochachtung vor unserer Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, sie übernimmt die Führungs-Verantwortung für viele Entwicklungen in der CDU in den vergangenen Jahren, die durch die aktuellen Entwicklungen in Thüringen nun offen zutage getreten sind“, sagt Düsseldorfer CDU-Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel. Sie macht aber klar: „Die Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen dem von Frau Merkel wahrgenommenen Amt der Bundeskanzlerin und dem von Frau Kramp-Karrenbauer wahrgenommenen Parteivorsitz hat offensichtlich nicht gut funktioniert.“ Mit dem Wechsel im Parteivorsitz solle deshalb auch „über einen Wechsel der oder des neuen Parteivorsitzenden in das Amt des Bundeskanzlers nachgedacht werden“. Wichtig sei, dass weder eine Tolerierung noch eine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linken stattfinde, so Pantel.

Neuer CDU-Chef soll Parteikräfte zusammenhalten können

Für viele Mitglieder der Düsseldorfer CDU kam der Rücktritt überraschend. „Die Entscheidung kommt sehr plötzlich, wir haben voll auf AKK gesetzt. Es ist derzeit auch leider unklar, was letztlich zu der Entscheidung geführt hat“, sagt Hanno Bremer, stellvertretender Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks 7. Es sei schade, dass es so abrupt ende, er habe jedoch vollen Respekt vor Kramp-Karrenbauers Entscheidung. „Die Situation in Thüringen dürfte den Ausschlag für die Entscheidung gegeben haben“, sagt Walter Schmidt, stellvertretender Bürgermeister des Stadtbezirks 3. Doch hätten sich auch in der Vergangenheit Sachen ereignet, „die von Kramp-Karrenbauer unglücklich gelöst worden seien.

Düsseldorfs CDU-Fraktionschef Rüdiger Gutt könnte sich Armin Laschet als geeigneten Kandidaten vorstellen. Foto: CDU Düsseldorf

Zwiegespalten ist die Düsseldorfer Partei derzeit auch, wer den Vorsitz nach AKK übernehmen könne. CDU-Ratsfraktionschef Rüdiger Gutt will zunächst den Findungsprozess abwarten, stellt aber schon einen für ihn möglichen Kandidaten in Aussicht: „NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wird derzeit hoch für die Nachfolge gehandelt.“ Letztlich gebe es aber, wie der vergangene Parteitag gezeigt habe, genug fähiges Personal für die Parteiführung. Bezirksbürgermeister Stefan Golißa vom Stadtbezirk 5 würde ebenfalls Armin Laschet als neuen Parteivorstand begrüßen, „auch wenn ich denke, dass er genauso gut in NRW bleiben könne, weil er hier einen sehr guten Job macht“. Wilhelm Gerwald van Leyen, Bürgermeister des Stadtbezirks 8, wünscht sich jemand anderes: „Friedrich Merz und Armin Laschet sind beide gut, doch ich würde mir frisches Blut im Parteivorsitz wünschen. Jemand, der neue Ideen reinbringt.“

Die Ratsherren Guiseppe Saitta und Stefan Wiedon wollen keine Prognosen abgeben, sondern den Parteitag abwarten, der im Sommer stattfinden könnte. „Wichtig sei ein Kandidat, der Autorität in der Partei hat“, so Wiedon. Dem stimmt auch Ratsherr Christian Rütz zu: „Die widerstrebenden Kräfte in der Partei müssen zusammengehalten werden“. Dazu seien sowohl Laschet, als auch Merz gut für geeignet.