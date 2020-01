Düsseldorf: Politiker sprechen über Umgangston im Stadtrat

Seit dem Einzug der AfD in den Bundestag ist die Zahl der Ordnungsrufe deutlich angestiegen. Abgeordnete beklagen „verbale Aggressionen“, die oft auch sexistische Äußerungen beinhalten – wie sich in den vergangenen Tagen wiederholt zeigte. So berichtete Düsseldorfs Oberbürgermeisterkandidatin und FDP-Bundestagsabgeordnete Agnes-Marie Strack-Zimmermann von Pöbeleien gegen sie und ihre Fraktion. Auch im Düsseldorfer Stadtrat habe sich der Umgangston mit der Zeit geändert, heißt es von einigen Lokalpolitikern.

Grenzsituationen im Plenum häufen sich

Zwar sind im Düsseldorfer Plenum immer wieder flapsige Bemerkungen zu hören, allerdings kann laut Grünen-Fraktionschef Norbert Czerwinski nicht von einer aggressiven Atmosphäre wie im Bundestag gesprochen werden. „Der Ton im Rat ist anders geworden mit der Zeit, es gibt häufiger Grenzsituationen. Allerdings laufen die meisten Diskussionen immer noch sachlich ab“, sagt Czerwinski.

Laut Lutz Pfundner, Fraktionschef der Linken, gebe es immer wieder Auseinandersetzungen: „Vor allem mit der CDU – da steht das C nicht für christlich, sondern für Chaos“, so der Politiker.

Hitzige Diskussionen im Polit-Alltag

Auch Martin Volkenrath, langjähriger SPD-Ratsherr, stellt fest: „Der Umgangston ist oft persönlicher geworden.“ Das liegt seiner Meinung nach vor allem an der CDU-Opposition, die „auf alles draufhaut und kaum konstruktive Beiträge bringt“, so Volkenrath, der bereits seit 20 Jahren sein Mandat im Rat inne hat. Der SPD-Politiker bemängelt, dass in Diskussionen öfters die „sachliche Ebene“ verlassen werde, er wünscht sich daher mehr souveränes Auftreten der Fraktionen.

Die CDU hält jedoch nichts von solchen Vorwürfen: „Wir gehen alle sehr kollegial miteinander um. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann Oberbürgermeister Thomas Geisel zuletzt mit Ordnungsrufen eingeschritten wäre“, sagt CDU-Ratsherr Andreas Hartnigk. Ratsmitglieder wie FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gingen oft sehr forsch in die Debatte „aber das gehört zum Diskussionsalltag dazu“, so der CDU-Ratsherr.

Auch Markus Raub, SPD-Fraktionsvorsitzender, merkt an, in den vergangenen Jahren hätten sich unsachliche Debatte „meist zwischen Einzelpersonen“ abgespielt. Probleme mit Pöbeleien aus Reihen der AfD gebe es „Gott sei Dank noch nicht“, sagt Raub abschließend.

Kritik an AfD und Republikanern

Auch aus anderen Fraktionen ist zu hören, dass die Diskussion mit dem rechten Rand des Stadtrats bislang noch glimpflich laufe. „Es gibt bislang keine Zwischenrufe von der AfD, weil es zum Glück auch nur eine Person in den Rat geschafft hat“, so Grünen-Politiker Norbert Czerwinski. Die so genannte „Alternative für Deutschland“ sei nur eine „One-Woman-Show“, sagt SPD-Politiker Martin Volkenrath, „von Ratsfrau Opelt sind bis auf die Haushaltsreden keine Redebeiträge zu hören“. Ganz im Gegensatz zu Republikaner-Ratsherr Maniera, der laut Volkenrath keine Situation ungenutzt lasse „eine makabere politische Darstellung zu bieten“.