Düsseldorfer OB-Kandidat „erschüttert“ nach Brexit

Es war ein bewegender, wenn auch schmerzlicher Moment: Großbritannien ist nicht mehr in der EU. Nach 47 Jahren Mitgliedschaft hat ein Land erstmals die Europäische Union verlassen – ein historisches Ereignis. Einer, der dieses Ereignis live vor Ort miterlebt hat, ist der Düsseldorfer Landtagsabgeordnete und OB-Kandidat der Grünen, Stefan Engstfeld. Und was er dort gerade in London erlebt hat, habe ihn „sehr erschüttert“.

Schottland wollte mehrheitlich in der EU bleiben

Doch vor dem Besuch dort, war der Grüne erst einmal drei Tage mit einer Delegation des Landtages im schottischen Edinburgh und hat dort Gespräche mit den Abgeordneten geführt. Dort sei man „schwer enttäuscht“ gewesen von dem Brexit. „Die Schotten wollten in der EU bleiben. Jetzt wurden sie in Sippenhaft genommen und müssen zwangsmäßig mit raus“, so Engstfeld. Die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon strebe ein zweites Unabhängigkeitsreferendum an. „In Schottland ist man sehr pro-europäisch.“

Umso krasser der Kontrast am Brexit-Freitag in London. „Ich habe mich dort umgehört, war in einem Pub. Die Gesellschaft ist komplett gespalten“, berichtet Engstfeld. Der Riss geht durch Familien, an den Arbeitsplätzen. „Für die einen ist der Brexit eine Katastrophe, die anderen sehen in der EU ein Krebsgeschwür und sind froh, wieder selbst die Kontrolle zu haben. Diese beiden Seiten stehen sich aber ganz nah gegenüber. Es ist ein zerrissenes Land.“

Engstfeld sehr erschüttert über Reden der Brexit-Bewegung

Zwar habe es in London eine kleine Pro-Europa-Demo gegeben, ab 23 Uhr britischer Zeit stand jedoch vor allem Brexiteer Nigel Farage am Parliament Square im Mittelpunkt. „Und was dort für Reden gehalten wurden, hat mich echt schockiert“, so Engstfeld, der sich sehr an Reden der AfD erinnert gefühlt hat, an Nationalismus und Populismus. „Farage hetzt und spaltet das Land. Seiner Meinung nach ist Europa an allem Schuld, und jetzt geht es für Großbritannien erst richtig los.“ Sogar von einem „gewonnenen Krieg“ sei die Rede gewesen. „Das hat mich wirklich sehr erschüttert“, so Engstfeld, der gleichzeitig appelliert, „sowas nicht zulassen“ zu dürfen und dem Populismus keine Chance zu lassen.

Engstfeld ist zudem auch Teil der Enquete-Kommission im Landtag, die sich mit den vielfältigen Auswirkungen des Brexits auseinander setzt damit sich NRW auf die Veränderungen vorbereiten kann. Man müsse nun aber abwarten, was nach dem Übergangsabkommen passiert. Es ist nun ein Jahr Zeit, sich zu überlegen, welche Regeln und Standards gelten sollen. „Sonst kommt vielleicht doch noch der harte Brexit“, so Engstfeld, der selbst nicht daran glaubt, dass das innerhalb eines Jahres geregelt werden kann. (KG)